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KALPLERİ KÜÇÜK, SEVGİLERİ BÜYÜK ÇOCUKLAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 11:17 | Son Güncelleme

ZONGULDAK KALPLERİ KÜÇÜK, SEVGİLERİ BÜYÜK ÇOCUKLAR Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak-ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesi oturan yaşları 9-12 arasında değişen 10 arkadaş, kendi imkanlarıyla yaptıkları küpe, kolye, bileklik gibi hediyelik eşyaları kapı kapı dolaşıp satarak LÖSEV'e bağışta bulundu.

ZONGULDAK KALPLERİ KÜÇÜK, SEVGİLERİ BÜYÜK ÇOCUKLAR Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak-ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesi oturan yaşları 9-12 arasında değişen 10 arkadaş, kendi imkanlarıyla yaptıkları küpe, kolye, bileklik gibi hediyelik eşyaları kapı kapı dolaşıp satarak LÖSEV'e bağışta bulundu. Apartman, bakkal ve iş yerlerini gezerek hediyelik eşyaları satan çocuklardan Ece Su Özdemir, "Lösemi bulaşıcı değil, sevgi bulaşıcıdır. Bizde onlara sevgimizi bulaştırmak istiyoruz." dedi. Bağlık Mahallesi'nde oturan 10 ortaokul öğrencisi, lösemi tedavisi gören çocuklar için farkındalık oluşturmak ve destek vermek için evlerinin önünde bir araya gelip kendi imkanlarıyla küpe, kolye, bileklik gibi hediyelik eşyalar yaptı. Çocuklar, hediyelik eşyaları mahallede ki evleri, iş yerleri dolaşarak sattı. Çocukların anlamlı davranışlarını gören mahalleli de hediyelik eşyaları satın alarak çocuklara destek oldu. Birçok kişi, çocukları anlamlı davranışları nedeniyle tebrik etti. Çocuklar, 2 hafta içinde topladıkları 790 lira parayı LÖSEV İl Başkanı Tarkan Atik'e teslim etti. Çocukların davranışı karşısında duygulanan Tarkan Atik, parayı LÖSEV'e bağış olarak aldı. Çocuklardan Sude Naz Yalçınkaya(11), ailesinin desteğiyle hediyelik eşya yapmayı öğrendiğini söyledi. Arkadaşlarıyla lösemi tedavisi gören çocuklara yardım etmek istediklerini söyleyen Sude Naz Yalçınkaya, "Lösemili çocuklara katkıda bulunmak istiyoruz. Onlarda bizim kardeşimiz, onlarda bizler gibi insan. Yaptığımız malzemeleri vatandaşlara ve mahalle halkına sattık. Toplanan parayı LÖSEV?e verdik.. Böyle bir şey yapmamızın amacı, onların ihtiyaçlarının karşılanması içindi. İnsanlar yaptığımız davranışı çok beğendi. Destek olanlara teşekkür ediyoruz." dedi. 'LÖSEMİ DEĞİL SEVGİ BULAŞICIDIR' Ece Su Özdemir ise lösemi tedavisi gören yaşıtlarının yanında olduklarını göstermek onlara moral vermek istediklerini söyledi. Farklı çalışmalarda yaparak desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Özdemir, "Onlar bizim kardeşimiz. Biz onları çok seviyoruz. Löseminin ne olduğunu biliyorum. Lösemi Kan kanseri. Lösemi bulaşıcı değil, sevgi bulaşıcıdır. Bizde onlara sevgimizi bulaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

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