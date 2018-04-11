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Kaman’da genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 15:02 | Son Güncelleme

Kırşehir’in Kaman ilçesinde "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 6 kişiye 222 küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.Kaman Kaymakamı Murat Girgin, ilçe hayvan pazarında düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının genç çiftçilere destek olmaya devam ettiğini belirtti.Kaymakam Girgin, "İlçemizden başvurusu onaylanan toplam 6 kişiye, kişi başı 35 dişi ve 2 erkek olmak üzere 37 küçükbaş hayvan desteği verildi.

Kaman’da genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 6 kişiye 222 küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.
Kaman Kaymakamı Murat Girgin, ilçe hayvan pazarında düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının genç çiftçilere destek olmaya devam ettiğini belirtti.
Kaymakam Girgin, "İlçemizden başvurusu onaylanan toplam 6 kişiye, kişi başı 35 dişi ve 2 erkek olmak üzere 37 küçükbaş hayvan desteği verildi. Toplam 222 küçükbaş hayvan dağıtımı yaptık.
İlçemiz hayvan üretiminde önde gelen yerlerden birisi. Bakanlığımıza bu destekler için teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza da hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.
Törene, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ömer Sevim, AK Parti İlçe Başkanı Necati Çolak, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Doğan katıldı.

Kaman’da genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı

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