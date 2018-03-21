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Kaman’dan Şanlıurfa’ya Türk bayrağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 09:36 | Son Güncelleme

Kaman İlçe Belediyesi, Şanlıurfa’da öğrencilerden gelen talep üzerine Özel Zehra Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerine Türk Bayrağı gönderdi.Zehra Anadolu Sağlık Meslek Lisesi idarecileri ve öğrencilerinin sosyal medya üzerinden Kaman Belediyesine ulaşarak okullarına asmak için Türk bayrağı istediği öğrenildi.

Kaman’dan Şanlıurfa’ya Türk bayrağı

Kaman İlçe Belediyesi, Şanlıurfa’da öğrencilerden gelen talep üzerine Özel Zehra Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerine Türk Bayrağı gönderdi.
Zehra Anadolu Sağlık Meslek Lisesi idarecileri ve öğrencilerinin sosyal medya üzerinden Kaman Belediyesine ulaşarak okullarına asmak için Türk bayrağı istediği öğrenildi. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri de okul idarecileriyle irtibata geçerek, tamamı büyük boy 10 adet Türk bayrağı göndermek üzere görüşme yaptı.
İlçe Belediye Başkanı Erhan Talu, yaptığı açıklamada, böyle bir talebin kendilerine gelmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Lise idarecilerinin sosyal medya üzerinden kendileriyle irtibata geçtiğini ifade eden Talu, şunları kaydetti:
"Biz de bu talebe kayıtsız kalmayacağımızı bildirerek 10 tane büyük boy Türk bayrağını okulumuza gönderdik. Kaman adına ben de bize böyle bir imkan sundukları için Özel Zehra Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Muzaffer Uçan’a teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Kaman’dan Şanlıurfa’ya Türk bayrağı

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