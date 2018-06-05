Kamboçya'da 5 ayda yıldırım nedeniyle 65 kişi öldü

Kamboçya'da bu yıl 65 kişi yıldırım nedeniyle hayatını kaybetti.
Yerel medyada yer alan habere göre, Ulusal Afet Ajansı Sözcüsü Keo Vy, bu yıl 65 kişinin yıldırım düşmesi sonucu öldüğünü, 46 kişinin yaralandığını kaydetti.
Bu yıl yıldırım vakalarının çok yüksek olduğunu belirten Vy, ilk 5 aylık dönemde ölenlerin sayısının geçen yıl ölenlerin toplam sayısına eşit olduğunu söyledi.
Ekim ayında bitmesi beklenen yağmur sezonunda yıldırım düşmelerinin daha fazla olması beklenirken, ölümlerin artmasından endişe ediliyor.
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