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Kamboçya'da dünyanın en uzun şalı dokundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 16:46 | Son Güncelleme

Yaklaşık bir kilometre 150 metre uzunluktaki el dokuması şal Guiness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi

Kamboçya'da hazırlanan yaklaşık bir kilometre 150 metre uzunluktaki el dokuması şal dünya rekoru kırdı.

Başkent Phnom Penh'de düzenlenen etkinlikte, "krama" adıyla da bilinen yöresel el dokuması şal, dünyanın en uzunu olarak Guiness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi.

Dünyanın en uzun şalını açmak için 20 binden fazla kişi görev aldı.

Guinness Jürisi Swapnil Dangarikar, 88 santimetre genişliğinde ve bir kilometre 149 kilometre 8 santimetre uzunluğundaki şalın, dünyanın en uzun el dokuma şalı olduğunu ve dünya rekoru kırdığını açıkladı.

Daha önce aynı daldaki rekor, 30,5 santimetre genişliğinde ve bir kilometre uzunluğundaki şalla kırılmıştı.

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