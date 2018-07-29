Kamboçya'da halk genel seçim için sandık başında

Kamboçya Başbakanı bu önlemleri almasının nedenini "barış ve istikrar ihtiyacı" olarak izah ediyor.

Hun Sen, genel seçimlerden önce muhaliflerine karşı sert önlemler almak, basın kuruluşlarını kapatmak ve tek güvenilir muhalefet partisini feshetmek için mahkemeleri kullanmakla suçlanıyor.

Yetkililer ise seçimi boykot çağrısının yasa dışı olduğunu belirtti.

Başbakan Hun Sen'in muhalifleri, hükümetin karşısında gerçek bir muhalefet partisi olmadığı gerekçesiyle seçimleri boykot etme çağrısında bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre, kayıtlı 8,3 milyon seçmenin sandığa gitmesi bekleniyor.

Başbakan Hun Sen'in, 2013'teki seçimleri az bir farkla kazanmasından bu yana Kamboçya'da muhalefet üzerindeki baskı giderek artmış, partinin o dönemdeki lideri Sam Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmişti.

Sam Rainsy'nin ardından bu yıl CNRP'nin başına geçen Kem Sokha da vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Başbakan Hun Sen, 5 Mart'ta, Rainsy'nin ülkedeki siyasi krizin sonlanması için müzakerelere başlanması çağrısına olumsuz yanıt vermişti.

Hun Sen, barış ve istikrar için diyaloğa hazır olduğunu ancak Kamboçya yasalarına göre siyasi faaliyetlerden men edilmiş kişilerle müzakere etmeyeceğini belirtmiş ve Sam Rainsy'i hainlikle suçlamıştı.

