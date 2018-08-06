Kamboçya'da sel: 6 ölü

Kamboçya'da aşırı yağışların yol açtığı selde 6 kişi hayatını kaybetti.

Şinhua'nın haberine göre, yetkililer, aşırı yağışlar nedeniyle Mekong Nehri'nin taşması sonucu en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sel nedeniyle 5 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade eden yetkililer, selden en çok Stung Treng, Kratie, Tboung Khmum, Kampong Cham ve Prey Veng kentlerinin etkilendiğini bildirdi.

