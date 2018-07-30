Kamboçya'daki genel seçimler

Başbakan Hun Sen liderliğindeki hükümetin artık meşruluğunu kaybettiğini ileri süren muhalefet liderleri, "Tüm dünyadaki hükümetleri ve şirketleri uyarıyoruz. Bugünden itibaren Kamboçya'nın hukuksuz rejimiyle yapacakları tüm anlaşma, antlaşma ve sözleşmelerin hiçbir geçerliliği olmayacak ve gelecekteki demokratik Kamboçya hükümeti tarafından yeniden gözden geçirilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kapatılan CNRP'nin Tayland'da sürgünde bulunan mensupları, seçimin ardından yaptıkları yazlılı açıklamada, "Bu düzmece seçimin ardından Kamboçya'da demokrasi adına geriye ne kaldıysa yerini doğrudan diktatörlüklüğe bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

İktidar partisi dışında 19 siyasi partinin yarıştığı seçim, ana muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) geçen yıl kapatılması ve üyelerinin siyasetten men edilmesi nedeniyle "gerçek bir rekabetin olmadığı" gerekçesiyle eleştirilmişti.

CNRP'nin şu anda sürgünde olan eski lideri Sam Rainsy de seçimin Başbakan Hun Sen açısından "sığ bir zafer" olduğunu savundu.

- "Defolu seçim"

Öte yandan ABD'de Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "defolu" diye nitelenen seçimlerin ardından aralarında hükümet mensuplarına yönelik vize kısıtlamalarının da olduğu bazı yaptırımlar uygulanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, hükümetin ana muhalafet partisini dışlayarak, liderini ve üyelerini hapse atarak seçmenleri alternatiflerden yoksun bıraktığı, oy vermek istemeyenleri tehdit ettiği kaydedildi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop da Başbakan Hu Sen'in muhalefeti tasviye etmeye yönelik adımlarının, ülkede 25 yıldır süren demokrasi çabalarını sekteye uğratacağı uyarısında bulundu.

Bishop, "Avustralya olarak seçimlerin tüm siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin ve medyanın özgür şekilde hareket edebileceği bir ortamda yapılmadığına dair endişelerimiz var. Kamboçya hükümetine ülkede şiddet ve yıldırmanın olmadığı açık ve özgür bir siyasi tartışma ortamını sağlanması çağrısını yapıyoruz. " dedi.