Kamboçya'dan ABD'nin yaptırım hazırlığına tepki

Kamboçya hükümeti, ABD Temsilciler Meclisi'nde iki gün önce onaylanan ve Başbakan Hun Sen ile yakın çevresine yaptırım uygulanmasını öngören "2018 Kamboçya Demokrasi Yasası"nı "zorbalık" olarak değerlendirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Kamboçya Ulusal Meclisinden yapılan açıklamada, onaylanması için ABD Senatosu'na gönderilen söz konusu yasa tasarısının, diğer bir devletin meşru hükümetine yönelik "düşmanlık" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu, açıkça 'gücü olan istediğini alır' standardına göre bir zorbalık eylemidir ve başka bir devletin meşru hükümetine karşı telafisi olmayan bir düşmanlık ilan etmeye eşittir.” ifadeleri kullanıldı.

Kamboçya hükümeti, tasarıyı ABD'nin, Washington'ın jeopolitik gündemini takip eden "kurallara ayak uydurmayı" reddettiği için demokratik yollardan seçilmiş Kamboçya hükümetini cezalandırma ve pazar günü düzenlenecek Kamboçya genel seçimlerinin güvenilirliğine zarar verme çabalarının bir parçası olarak görüyor.

Tasarıya destek veren ABD kongre üyeleri, tasarının, Kamboçya'daki özgür ve adil seçimleri, siyasi özgürlüğü ve insan haklarını desteklemeyi hedeflediğini ifade etti.