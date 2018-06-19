Kambriyen öncesi döneme ait iki canlı türü fosili bulundu

Bilim adamlarının yeryüzünde ilk kompleks hayvan organizmalarının oluştuğu Kambriyen öncesi döneme ait iki yeni canlı türü fosili bulduğu bildirildi.

Phys.org internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin California Üniversitesinden araştırmacılar, Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletindeki Flinders Sıradağları'nda bulunan Ediacara fosil yatağında 580 ila 540 milyon yıl öncesine ait iki canlı türünün fosillerini keşfetti.

Okyanus tabanından yükselen Ediacara yatağı, Dickinsonia adlı verilen, ilk kompleks hayvan organizmalarına ait çok sayıda fosil barındırıyor.

- Obama ve Attenborough'un adları verildi

Araştırmacılar, yeni bulunan fosillerden teşhis ettikleri ilk türe, bilime olan tutkusu ve desteğinden ötürü, eski ABD Başkanı Barack Obama onuruna, "Obamus coronatus" adını verdi. Obamus coronatus'un yarım ila 2,5 santimetre arasında, üzerinde spiral şeklinde oluklar bulunan disk biçimli bir canlı fosili olduğu belirtildi.

Keşfedilen ikinci türe ise İngiliz doğa bilimci ve yayıncı David Attenborough'un onuruna "Attenborites janeae" adı verildi. 1 santimetreden küçük, oval biçimli canlı fosilinin üzerindeki oyuklar ve çıkıklarla bir kuru üzüm tanesini andırdığı bildirildi.

Ediacara yatağında daha önce bulunan fosil örneklerinde yorgan, tüp ve yaprak gibi farklı şekillere sahip 50'ye yakın kompleks hayvan organizması teşhis edilmişti. Henüz hiyerarşik bir tür sınıflamasına ve soyağacı ayrımına sokulamayan bu hayvanların her biri ayrı bir tür olarak el alınıyor.

