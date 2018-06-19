Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, olay tarihinde Altındağ İlçe Jandarma Komutanı olmasına rağmen karargahta yakalanan eski kurmay yüzbaşı Murat Düzenli'nin savunması alındı.

Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu gerekçesiyle Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski kurmay albay Muzaffer Düzenli ile akrabalık bağı olup olmadığı sorulan sanık Düzenli, akrabalık bağlarının bulunmadığını dile getirdi.

Düzenli, soruşturma aşamasında verdiği, "Depoya gittim. Depo açıktı. Oradan bir makineli tabanca aldım. Dışarı çıktım, nizamiyeleri kontrol ettim. Diğer birliklerden de personel gelmeye başlamıştı. O arada bir albayla üç sivilin gözaltına alındığını gördüm. Sonra bize Silahlı Kuvvetlerin yönetime el koyduğunu, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve birçok bakanın tutuklandığını, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının toplu olarak yönetime el koyduğunu ifade ettiler." şeklindeki beyanlarını kabul etmediğini belirterek savunmasına başladı.