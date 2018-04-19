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Kamera vizöründen yazarlığa

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 10:42 | Son Güncelleme

TRT kameramanlarından Nadir Doğan’ın, sinematografik bir üslup ve kurgu kullanarak kaleme aldığı "Kuzey’e Yolculuk Zülkarneyn Ye’cüc Me’cüc", okuyucuların büyük beğenisini topladı.

Kamera vizöründen yazarlığa

TRT kameramanlarından Nadir Doğan’ın, sinematografik bir üslup ve kurgu kullanarak kaleme aldığı "Kuzey’e Yolculuk Zülkarneyn Ye’cüc Me’cüc", okuyucuların büyük beğenisini topladı. Serinin ikinci kitabı Togarman’ın Çocukları da raflardaki yerini alırken, üçüncü kitabın ise ekim ayında çıkması bekleniyor.
Kameramanlık mesleğini 25 yıldır sürdüren TRT İzmir Bölge Müdürlüğünde görevli Nadir Doğan, okumaya olan merakını yazdığı kitapla taçlandırdı. Son zamanlarda Türkoloji alanında okumalar yapan deneyimli kameraman, gerçek bir hikayeden yola çıkarak "Kuzey’e Yolculuk Zülkarneyn Ye’cüc Me’cüc" isimli kitabını kaleme aldı. Üçleme olarak tasarlanan serinin ikinci kitabı Togarman’ın Çocukları, İzmir Kitap Fuarı’nda okuyucuları ile buluşurken, üçüncü kitabın ise ekim ayında çıkması planlanıyor. Doğan, ilk kitabının yazılış süreci ve konusu hakkında bilgileri paylaştı.

“Dünyaya sinematografik bakıyoruz”
Meslekte 25 yılını doldurduğunu söyleyen Doğan, “O kadar çok yer görüyor, o kadar çok olaya şahit oluyoruz ki bir üniversite daha okumuş gibi oluyoruz. Kameraman olduğumuz için artık ister istemez dünyaya sinematografik bakıyoruz. Bu öyküyü de sinematografik üslup ve kurgu kullanarak kaleme aldım. Herkes okuyunca olayların gözlerinin önünde canlandırdığını söyledi. Benim kitabı yazarken amacım da buydu. Ben sürekli okuyan biriyim. Seyahatlerde, haber aralarında sürekli okurum. Son zamanlarda Türkoloji alanına yoğunlaştım. Bu roman da o yoğunlaşmanın sonucunda oluştu” diye konuştu.

Kamera vizöründen yazarlığa

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