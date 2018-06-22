Kameriyeye ve oyun alanına hasar verdiler

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler Geçici Eğitim Merkezi'nin bahçesinde bulunan kameriyeyi yerle bir ederken, oyun alanındaki döşemelere ise hasar verdi. Dün gece, Darıca Sırasöğütler Mahallesi'nde bulunan Suriyeli sığınmacılar için yaptırılan Geçici Eğitim Merkezi'nin bahçesinde bulunan kameriye kimliği belirsiz kişilerce yerle bir edildi. Çocuk oyun grubunun döşemeleri yerden sökülerek hasar verildi. Polis, vatandaşların dinlenip zaman geçirdiği kameriye ve oyun grubu alanına hasar veren kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

