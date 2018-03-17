Kamerun'da 30'u üniversitesi öğrencisi 40 kişi kaçırıldı

Kamerun'un güneybatısındaki İngilizce konuşulan Anglofon bölgesinde, 40 kişinin ayrılıkçılar tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Kamerun Sınav Ofis Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ivo Leke Tambo, basına yaptığı açıklamada, Döşang kentine bağlı Alou semtinde 30'u üniversite öğrencisi 40 kişinin ayrılıkçılar tarafından kaçırıldığını söyledi.

Hükümet Sözcüsü Issa Tchiroma Bakari ise rehineleri bulmak için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Yerel kaynaklar, kaçırılan kişilerin, 2 Mart'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Paul Biya'ya teşekkür mitingine katılanlar olduğunu öne sürdü.

Öte yandan, ayrılıkçıların kurduğu Ambazonya Defans Gücü, kaçırılma anına ait videoları sosyal medyadan paylaştı.

Görüntülerde yüzü maskeli ve silahlı kişiler rehineleri otobüsten indirirken, "Sizi o mitinge katılmamanız için uyarmıştık fakat dinlemediniz, şimdi Paul Biya gelsin de sizi kurtarsın." şeklinde tehditler savuruyor.

Diğer bir görüntüde ise kaçırılanların çıplak şekilde bir ormanda tutulduğu görülüyor.

- Anglofon krizi

Kasım 2016'dan bu yana Kamerun'un Anglofon bölgesinde, hükümetin, İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri İngilizce konuşulan bölgedeki okullara ve mahkemelere tayin etmesi üzerine gösteriler düzenlenmişti. Hükümet ise protestoları, kargaşa çıkarmaya yönelik ve ölümle cezalandırılabilecek birer eylem olarak değerlendirildiğini açıklamıştı.