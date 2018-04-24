HABER

Kamerun'da ayrılıkçılardan halka broşürlü tehdit

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 01:01 | Son Güncelleme

Anglofon bölgesindeki ayrılıkçılar, dağıttıkları broşürlerle halka hiçbir şekilde evlerinden çıkmamaları uyarısı yaptı, uyarıya uymayanları ise cezalandırmakla tehdit etti

Kamerun'un kuzeybatısı ve güneybatısındaki Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgelerdeki ayrılıkçılar, halka broşürlerle sokağa çıkmama çağrısı yaptı, uymayanları ise cezalandırmala tehdit etti.

Yerel basındaki haberlere göre, Anglofon bölgesindeki halk, sabah saatlerinde sokaklarda "ölü şehir operasyonu"na katılmalarını isteyen broşürlerle karşılaştı.

Broşürlerde halktan hiçbir şekilde sokağa çıkmayarak yaşadıkları bölgeleri adeta "ölü şehirler" haline getirmeleri talep edilirken, uyarıya uymayanların cezalandırılacağına dair tehditler de yer aldı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, broşürlerde ayrılıkçı lider Sisiku Ayuku Tabe'nin tutuklanmasına karşı tepki olarak halktan evlerinden çıkmamalarının istendiğini, Tabe'nin serbest bırakılmasının talep edildiğini belirtti.

Yetkili, kaçırılmaktan korkan halkın evlerinden çıkmadığını da ifade etti.

Kamerun Cumhurbaşkanlığının savunmadan sorumlu temsilcisi Joseph Beti Assomo ise söz konusu olaylar nedeniyle bölgeye asker takviyesi yapıldığını söyledi.

Assomo, bölgedeki güvenliğin kontrol altında tutulması için komşu ülke Nijerya'daki sınır birliklerinin güçlendirildiğini de aktardı.

Ayrılıkçılar, güneybatı Anglofon bölgesinin valisi Bernard Okalia Bilai'nin konvoyuna 20 Nisan'da saldırı düzenlemişti. Vali saldırıdan yara almadan kurtulurken, 2 Kamerun askeri ise yaşamını yitirmişti.

İngilizce konuşulan (Anglofon) bölgenin bağımsızlığı için mücadele eden Ambazonya Savunma Gücü (ADF) adındaki ayrılıkçı grup, son birkaç ayda bölgedeki önemli kişileri bölge halkına ve hükümete gözdağı vermek amacıyla kaçırmıştı.

- Anglofon krizi

Anglofon krizi, hükümetin İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri Anglofon bölgedeki okullara ve mahkemelere tayin etmesinin ardından 2016'da gösteriler düzenlenmesi üzerine çıkmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde kuzeybatıdaki Anglofon bölge Bamenda'da "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti. Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!
Kritik 72 saate girildi! Abdullah Gül...Kritik 72 saate girildi! Abdullah Gül...
İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepkiİlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anglofon krizi ayrılıkçı Broşür Kamerun tehdit

En Çok Okunan Haberler

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Arda Turan'ın yeni takımı!..

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşkenceli gasp tuzağına polisten nefes kesen operasyon

İşkenceli gasp tuzağına polisten nefes kesen operasyon

23 Nisan gösterisi, çocukların kıyafeti nedeniyle yarıda kesildi

23 Nisan gösterisi, çocukların kıyafeti nedeniyle yarıda kesildi

Güneş Motel olayı nedir? Neler yaşanmıştı?

Güneş Motel olayı nedir? Neler yaşanmıştı?

Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.