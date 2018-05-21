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Kamerun'da bağımsızlık gününde saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 18:41 | Son Güncelleme

Ülkede silahlı ayrılıkçı bir grup, Anglofon bölgesinde bağımsızlık günü kutlamalarını engellemek için karakola ve askeri karargaha saldırı düzenledi - Çıkan çatışmalarda 10 ayrılıkçı, 2 asker ve 1 polis yaşamını yitirdi

Orta Afrika ülkesi Kamerun'un İngilizce konuşulan kuzeybatı bölgesinde, bağımsızlık günü kutlanmasında düzenlenen saldırıda 13 kişi öldü.

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Belo ve Batibo şehirlerinin valisi Adolphe Lele Lafrique, yerel basına yaptığı açıklamada, silahlı ayrılıkçı bir grubun, bağımsızlık günü kutlamalarını engellemek için Anglofon bölgesinde çeşitli yerlere saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Ayrılıkçılar her iki bölgede ordu karargahlarına saldırı düzenledi. Çıkan çatışmalarda 10 ayrılıkçı ile 2 asker yaşamını yitirdi.

Ülkenin güneybatısında bir polis merkezine düzenlenen saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.

Banguem Belediye Başkanı ve yardımcısı ayrılıkçılar tarafından kaçırıldı.

Ayrılıkçıların, bağımsızlık gününe gölge düşürmek istediklerini belirten Lafrique, buna fırsat vermediklerini ve yoğun güvenlik önlemi aldıklarını kaydetti.

Ayrılıkçılar, birkaç gün önce sosyal medyada, tehdit içerikli paylaşımlar yapmıştı.

Kamerun'da İngilizce konuşulan bölgedeki ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle 1 Ekim'de Ambazonya adını verdikleri sembolik devleti kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

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Anahtar Kelimeler:
cumhuriyet bayramı Kamerun saldırı

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