Kamerun’da bir gecede iki hastaneyi soydular

Kamerun’da bir hırsızlık çetesi aynı gecede iki hastaneyi soydu.

Ülke basınındaki haberlere göre, motosikletleriyle gelen 6 kişilik silahlı ve palalı bir çete, ülkenin ticari kenti Douala yolu üzerindeki komşu Moungo ve Ndoungue kentlerindeki iki hastaneye art arda baskın düzenledi.

Hastane güvenliğini etkisiz hale getiren hırsızlar, hastane yöneticilerini rehin alarak kendilerini kasaya götürmelerini istedi. Yol üzerindeki ikinci hastane soygununda da aynı yöntemi izleyen çete, kasalardaki paraları alarak kaçtı.

Yetkililer, hırsızları yakalamak için soruşturma başlattı.

