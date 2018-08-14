Kamerun'da Boko Haram ile mücadele

Uluslararası Kriz Grubu (ICG), Kamerun'un terör örgütü Boko Haram ile mücadelede yeni bir döneme girdiğini bildirdi.

ICG tarafından yayımlanan rapora göre, ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren örgüt, tehdit olmayı sürdürse de önemli ölçüde zayıfladı. Son 2 yılda, örgütün yol açtığı sivil ve askeri kayıplar yüzde 40 azaldı.

Boko Haram'a 2012-2016 yılları arasında katılan binlerce Kamerunlunun çok az kısmı halen örgüte bağlılığını sürdürüyor. Örgüte katılanlardan bazıları operasyonlarda öldürülürken, yaklaşık bini tutuklandı. 2017 başlarında örgütten ayrılarak teslim olmaya çalışan bazı örgüt üyeleri ise kabileleri tarafından reddedildi ya da güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Bu tarihten sonra teslim olan 200 kadar kişi ise gözetim altına alındı.

Örgüt ile mücadelede yeni bir döneme girildiği vurgulanan raporda, Kamerun hükümetine eski örgüt üyelerini teslim olmaya teşvik edecek ve Boko Haram'ı daha da zayıflatacak bir politika benimseme çağrısı yapıldı.

Devletin, Boko Haram ile mücadele eden 14 bin kişiden oluşan sivil asayiş gruplarının zamanla güvenliği tehdit eden bir oluşuma dönüşme riskini göz önüne alması gerektiği belirtilen raporda, bu gruplardan bir kısmının silahsızlandırılmaları, bir kısmının da yerel polis güçlerine entegre edilmeleri tavsiyesi yer aldı.

Kamerun'un kuzeyinde 2014'ten bu yana düzenlenen Boko Haram saldırılarında en az 2 bin 500 sivil yaşamını yitirdi.

