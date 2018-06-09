Kamerun’da Boko Haram saldırıları

Kamerun’un kuzeyindeki Diamare bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarında 7 sivil yaşamını yitirdi.
Yerel basındaki haberlere göre, örgüt üyeleri motosikletle geldikleri Diamare bölgesindeki Mangave Djalingo köyüne dün gece satırlarla baskın yaptı.
Köyde aralarında muhtarın da bulunduğu 4 kişiyi öldüren teröristler, bölgedeki diğer 2 köyde de 3 kişiyi öldürdü.
Halkın ve öz savunma gruplarının Boko Haram’a karşılık vermesi sonucu da 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de eylemler düzenliyor. Örgütün Çad Gölü havzasındaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.
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