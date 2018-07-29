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Kamerun'da cezaevi baskınında 163 mahkum firar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 19:40 | Son Güncelleme

Kamerun'da cezaevi baskınında 163 mahkum firar etti

Kamerun'un kuzeybatısındaki Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesinde silahlı kişilerce bir hapishaneye düzenlenen saldırıda 163 mahkumun firar ettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, silahlı bir grup dün gece Bamenda bölgesine bağlı Ndop kentindeki cezaevine baskın düzenledi.

Baskın sırasında yaşanan kargaşayı fırsat bilen 163 mahkum hapishaneden firar etti.

Ndop kaymakamı William Benoit Emvoutu Mbita, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, saldırganların sağa sola ateş ederek hapishaneye girdiklerini söyledi. "İçeri giren silahlı kişiler cezaevinin kapılarını açıp daha sonra binalara benzin dökerek ateşe verdi." diyen Mbita, saldırganların yaklaşık 50 kişi olduğunu belirtti.

Mbita, kaçan 163 mahkumun bulunması için güvenlik güçlerinin çalışma başlattığını kaydetti.

- Anglofon krizi

Kamerun'un Bamenda bölgesinde, hükümetin İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri Anglofon bölgedeki okullara ve mahkemelere tayin etmesinin ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmiş, olaylar çıkmıştı.

Ayrılıkçılar hükümetin sağduyu çağrılarına rağmen, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle kuzeybatıdaki Anglofon bölge Bamenda'da,1 Ekim'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devletin kuruluşunu ilan etmişlerdi. Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda onlarca asker ve polis hayatını kaybetmişti.

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Kamerun Anglofon krizi cezaevi firari mahkum Ndop saldırı

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