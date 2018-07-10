Kamerun'da cumhurbaşkanı seçimi 7 Ekim'de

Kuzey bölgelerinde 2 yıldır Anglofon (İngilizce konuşulan) krizinin yaşandığı Kamerun'da cumhurbaşkanı seçiminin 7 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararnameye göre, seçim tarihi 7 Ekim olarak belirlendi.

Adayların başvurularını 19 Temmuz'a kadar tamamlamaları gerekiyor. Kamerun Seçim Komisyonu (ELECAM), 8 Ağustos'ta kesin aday listesini açıklayacak.

Kamerun'u 1982'den bu yana yöneten 85 yaşındaki Cumhurbaşkanı Biya'nın, yeniden aday olması bekleniyor.

Diğer yandan ülkede en az 10 muhalefet üyesi cumhurbaşkanı adayı olacaklarını açıklamıştı. Ana muhalefet partisi Sosyal Demokratik Cephe'den Joshua Osih, Kalkınma için Halk Cephesi'nden Akere Muna, Kamerun'un Yeniden Doğuşu Partisi'nden Maurice Kamto, "11 milyon vatandaş" Hareketi'nden Cabral Libih, Sosyal Renovasyon için Birleşmiş Halk Hareketi'nden Serge Espoir'ın aday olacağı konuşuluyor.

- Anglofon krizi

Anglofon krizi Kamerun'da hükümetin İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere tayin etmesinin ardından 2016'da gösteriler düzenlenmesi üzerine çıkmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde kuzeybatıdaki Anglofon bölge Bamenda'da "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocakta Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti. Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

