Kamerun'da cumhurbaşkanı seçimine doğru

Batı Afrika ülkesi Kamerun'da 7 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi için toplam 29 kişinin adaylık başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Kamerun Seçim Komisyonu (ELECAM) resmi sitesinde, cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süresinin dün sona erdiğini açıkladı.

ELECAM, Cumhurbaşkanı Paul Biya ile beraber toplam 29 aday kişinin adaylık başvurusu yaptığını duyurdu.

Adayların dosyaları ELECAM tarafından inceledikten sonra onay için 8 Ağustos'a kadar Anayasa Mahkemesine sunulacak. Kesin aday listesi, Anayasa Mahkemesinin onayından sonra duyurulacak.

Öte yandan, 300'den fazla siyasi partinin olduğu ülkede, 20 siyasi partiden oluşan muhalefet koalisyonu ile birçok siyasi parti, Kamerun halkını seçimlerde Cumhurbaşkanı Biya için oy kullanmaya davet etti.

Söz konusu koalisyon, 2019 Afrika Ulusal Kupası'nın Kamerun'da düzenlenmesini Biya'nın sağladığını gerekçe göstererek Cumhurbaşkanına destek verilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı seçimlerine hazırlanan Kamerun, ülkenin güneybatısı ve kuzeybatısındaki İngilizce konuşulan bölgelerde ayrılıkçılarla mücadele ediyor.

Kamerun'u, 1982'den bu yana 85 yaşındaki Cumhurbaşkanı Paul Biya yönetiyor.

