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Kamerun'da orduya sosyal medya yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 18:03 | Son Güncelleme

Ordu mensupları, sosyal medyayı ancak zorunlu hallerde ve üstlerinin bilgisi dahilinde kullanabilecek

Kamerun'da ordu mensupları anlık mesajlaşma uygulamaları da dahil herhangi bir sosyal medya uygulaması kullanamayacak, operasyon sırasında da akıllı telefon bulunduramayacak.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kamerun Savunma Bakanı Galax Etoga Landry yayımladığı talimatta, Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarını kullanan ordu mensuplarından hesaplarını kapatmalarını istedi.

Landry ayrıca anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp da dahil ordu mensuplarının yer aldığı anlık mesajlaşma uygulamalarındaki mesaj gruplarının da kapatılmasını talep etti.

Zorunlu hallerde ancak üstlerinin izniyle sosyal medya kullanılabilecek ordu mensuplarının operasyon sırasında da akıllı telefon kullanılmasının yasaklandığı kaydedildi.

Yasağa uymayanların ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

Ülkede son zamanlarda Kamerun askerlerinin sivillere karşı ihlal görüntülerinin sosyal medyada yayılması orduyu zor duruma sokmuştu.

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