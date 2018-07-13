Kamerun’da Savunma Bakanı'nın konvoyuna saldırı

Kamerun’un İngilizce konuşulan Anglofon bölgesinde Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo’nun konvoyu saldırıya uğradı.

Yerel basındaki haberlere göre, Savunma Bakanlığı Ordu İletişim Başkanı General Didier Badjeck, yaptığı açıklamada, olayın Bakan Assomo’un ülkenin güneybatısındaki Kumba kentine askerleri motive etmek üzere giden bir delegasyona başkanlık ettiği sırada gerçekleştiğini söyledi.

Ayrılıkçıların, bölgeye giden konvoya ateş ettiğini, ordunun karşılık verdiğini aktaran Badjeck, konvoydaki bazı kişilerin yaralandığını dile getirdi.

Bakan Assomo'nun olayda yara almadığını ifade eden Badjeck, 10 kadar saldırganın öldürüldüğünü, kaçan 100 kadar saldırganın da arandığını söyledi.

Anglofon bölgesindeki ayrılıkçılar, Bakan Assomo'yu bölgeye gelmemesi konusunda tehdit etmişti.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere tayin etmesinin ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde kuzeybatıdaki Anglofon bölge Bamenda'da "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocakta Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

