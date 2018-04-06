Kamerun'da senato seçimleri

Kamerun'da mart ayı sonunda yapılan senato seçimlerinin galibi iktidar partisi oldu.
Ülkede 9 bin 600 belediye meclis üyesinin, 100 üyeli senatonun 70 üyesi için oy kullandığı seçim sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından açıklandı.
Resmi sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın partisi Kamerunlu Halkların Demokratik Toplantısı (RDPC) oylanan 70 koltuğun 63'ünü alarak ezici bir galibiyet elde etti.
Geri kalan 30 üyenin, Cumhurbaşkanı Biya tarafından 10 gün içinde atanması bekleniyor.
Ülkede 2013'te yapılan senato seçimlerinde 14 üye çıkaran ana muhalefet partisi Sosyalist Demokratik Cephe (SDF) bu seçimde 7 koltuk kaybetti.
Muhalefet, oyların çoğunluğunu 2016'dan bu yana siyasi krizin devam ettiği İngilizce konuşulan (Anglofon) bölgesinden aldı.
Öte yandan, seçimlere katılan diğer 7 muhalefet partisinden hiçbir aday senatoya seçilemedi.
Katılımın yüzde 97 olduğu seçimde yaklaşık 10 bin belediye meclis üyesi 81 merkezde sandık başına gitti.
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