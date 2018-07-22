Kamerun'da sivillerin infaz edildiği iddiasına yalanlama

YAOUNDE (AA) - Kamerun hükümeti, internette yayılan bir videoda Boko Haram terör örgütü mensubu oldukları gerekçesiyle sivilleri infaz eden silahlı kişilerin, Kamerun askerleri olduğu iddiasını ikinci kez yalanladı.

Geçen hafta internette yayılan ve Kamerun'un kuzeyinde çekildiği iddia edilen videoda, askeri üniformalı ve silahlı iki kişinin bir anne ve çocuklarını Boko Haram mensubu oldukları gerekçesiyle infaz ettiği görülüyor.

Görüntülerin internette yayılmasından birkaç gün sonra bazı uluslararası medya kuruluşları ve Uluslararası Af Örgütü, görüntülerin gerçek olduğunu ve konuya ilişkin 4 askerin yakalandığını iddia etti.

- "Askerlerin yakalandığı doğru değil"

Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı İssa Tchiroma Bakary, basına yaptığı açıklamada, videoların gerçeği yansıtmadığını ve üzerinde oynama yapıldığını söyledi.

"Bahsedilen video ile ilgili 4 askerin tutuklandığı iddiası doğru değil." diyen Bakary, iddiaların fanteziden ibaret olduğunu söyleyerek, suçlamaları bir kez daha reddetti.

- "Uluslararası Af Örgütü aceleci davrandı"