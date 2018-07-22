HABER

Kamerun'da sivillerin infaz edildiği iddiasına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 10:34 | Son Güncelleme

Hükümet, internette yayılan bir videoda Boko Haram terör örgütü mensubu oldukları gerekçesiyle sivilleri infaz eden silahlı kişilerin, Kamerun askerleri olduğu iddiasını ikinci kez yalanladı - Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı İssa Tchiroma Bakary: - "Bahsedilen video ile ilgili 4 askerin tutuklandığı iddiası doğru değil"

YAOUNDE (AA) - Kamerun hükümeti, internette yayılan bir videoda Boko Haram terör örgütü mensubu oldukları gerekçesiyle sivilleri infaz eden silahlı kişilerin, Kamerun askerleri olduğu iddiasını ikinci kez yalanladı.

Geçen hafta internette yayılan ve Kamerun'un kuzeyinde çekildiği iddia edilen videoda, askeri üniformalı ve silahlı iki kişinin bir anne ve çocuklarını Boko Haram mensubu oldukları gerekçesiyle infaz ettiği görülüyor.

Görüntülerin internette yayılmasından birkaç gün sonra bazı uluslararası medya kuruluşları ve Uluslararası Af Örgütü, görüntülerin gerçek olduğunu ve konuya ilişkin 4 askerin yakalandığını iddia etti.

- "Askerlerin yakalandığı doğru değil"

Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı İssa Tchiroma Bakary, basına yaptığı açıklamada, videoların gerçeği yansıtmadığını ve üzerinde oynama yapıldığını söyledi.

"Bahsedilen video ile ilgili 4 askerin tutuklandığı iddiası doğru değil." diyen Bakary, iddiaların fanteziden ibaret olduğunu söyleyerek, suçlamaları bir kez daha reddetti.

- "Uluslararası Af Örgütü aceleci davrandı"

Bakary, "Uluslararası Af Örgütü, Kamerun ordusunu suçlamakta aceleci davrandı ve kullandığı argümanlar hafif kaldı." dedi.

Görüntülerdeki kişilerin ordu mensubu olmadığını ve videonun Kamerun ordusunu karalamak için servis edildiğini belirten Bakary, videonun internette dolaşan başka versiyonlarında diğer bir Afrika ülkesinin aynı iddiayla suçlandığını anımsattı.

- Soruşturma komisyonu açıldı

Bakary, Cumhurbaşkanı Paul Biya ve ordu yetkililerinin emri üzerine konuyla ilgili derinlemesine bir soruşturmanın başlatıldığını aktararak, herhangi bir bulgu elde edildiğinde Kamerun devletinin gereğini yapacağından kimsenin şüphesinin kalmaması gerektiğini dile getirdi.

Bakary, Cumhurbaşkanı Biya'nın direktifiyle soruşturma komisyonu kurulduğunu ve komisyona bağlı 222 23 43 84 ve 222 22 64 97 numaralı "online tanık hattı" açıldığı bilgisini paylaştı.

PARTNERFark edebildiniz mi? Dikkatlice bakarsanız göreceksiniz! Fark edebildiniz mi? Dikkatlice bakarsanız göreceksiniz!
Kırklareli'de yavru kedinin ayağını başka bir hayvan koparmışKırklareli'de yavru kedinin ayağını başka bir hayvan koparmış
Yaz aylarında turistlerin vazgeçilmez eğlencesi su sporlarıYaz aylarında turistlerin vazgeçilmez eğlencesi su sporları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iddia Kamerun Video

En Çok Okunan Haberler

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek

KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek

Murat Boz üstsüz fotoğrafını paylaştı! Rekor kırdı!

Murat Boz üstsüz fotoğrafını paylaştı! Rekor kırdı!

Bikinili Beren Saat

Bikinili Beren Saat

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar'la ilgili yeni gelişme! Toplu tecavüzün şifresi ortaya çıktı: Tatlı yiyecek miyiz?

Adnan Oktar'la ilgili yeni gelişme! Toplu tecavüzün şifresi ortaya çıktı: Tatlı yiyecek miyiz?

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Korkunç kaza! Defalarca üzerinden geçtiler

Korkunç kaza! Defalarca üzerinden geçtiler

Aydın’da korkunç kaza! Kamyonette sıkışan iki kardeş acı içinde kurtarılmayı bekledi

Aydın’da korkunç kaza! Kamyonette sıkışan iki kardeş acı içinde kurtarılmayı bekledi

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal!

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.