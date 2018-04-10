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Kamerun'da tekne battı: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 22:04 | Son Güncelleme

Kamerun'da tekne battı: 6 ölü

YAOUNDE (AA) - Kamerun’un kuzeydoğusundaki Mbambalang Nehri'nde bir teknenin batması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Nijerya’dan satın alınan ticari malları Kamerun’a taşıyan bir tekne fazla yük ve şiddetli fırtına nedeniyle battı.

Olay sırasında teknede bulunan 10 kişiden 6'sının boğulduğu, 2 kişinin kayıp olduğu bilgisi verildi.

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