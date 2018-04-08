Kamerun'da yolsuzluk operasyonu kapsamında aralarında eski yöneticilerin de bulunduğu 20 üst düzey bürokrata ülke dışına çıkma yasağı getirildiği bildirildi.

Kamerun Ulusal Güvenlik Heyeti (DGSN) Genel Temsilcisi Martin Mbarga Nguele'nin Afrika basınına yaptığı açıklamaya göre, içlerinde ticari başkent Douala'nın eski Bölge Valisi Fai Yengo Francis ile aynı kentteki Otonom Limanı'nın eski Yönetim Kurulu Başkanı ve şimdiki Ulusal Sicil Dairesi Müdürü Marcel Dayas Mounoune'nin bulunduğu 20 kişilik grubun Kamerun dışına çıkması yasaklandı.

Nguele, söz konusu kişiler hakında "yolsuzluk", "rüşvet" ve "kamu fonlarını zimmetine geçirme" suçlarından dava açıldığını belirtti.

Bu kişilerin 100 milyon dolardan fazla parayı zimmetlerine geçirmekle yargılanacağını kaydeden Nguele, sanıkların başkent Yaounde Özel Ceza Mahkemesine çıkarılacağını ifade etti.

Öte yandan, ülkede geçen şubat ayında da aralarında eski bakan, genel sekreter ve rektörlerin de bulunduğu yaklaşık 40 üst düzey bürokrat, yolsuzluk operasyonu kapsamında yakalanarak aynı suçlardan mahkum edilmiş, Yaounde Merkez Cezaevine gönderilmişti.

Rüşvet oranının yüksek olduğu Kamerun'da Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için operasyonlarına devam edeceği belirtiliyor.