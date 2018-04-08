Kamerun'da yolsuzluk operasyonu kapsamında aralarında eski yöneticilerin de bulunduğu 20 üst düzey bürokrata ülke dışına çıkma yasağı getirildiği bildirildi.
Kamerun Ulusal Güvenlik Heyeti (DGSN) Genel Temsilcisi Martin Mbarga Nguele'nin Afrika basınına yaptığı açıklamaya göre, içlerinde ticari başkent Douala'nın eski Bölge Valisi Fai Yengo Francis ile aynı kentteki Otonom Limanı'nın eski Yönetim Kurulu Başkanı ve şimdiki Ulusal Sicil Dairesi Müdürü Marcel Dayas Mounoune'nin bulunduğu 20 kişilik grubun Kamerun dışına çıkması yasaklandı.
Nguele, söz konusu kişiler hakında "yolsuzluk", "rüşvet" ve "kamu fonlarını zimmetine geçirme" suçlarından dava açıldığını belirtti.
Bu kişilerin 100 milyon dolardan fazla parayı zimmetlerine geçirmekle yargılanacağını kaydeden Nguele, sanıkların başkent Yaounde Özel Ceza Mahkemesine çıkarılacağını ifade etti.
Öte yandan, ülkede geçen şubat ayında da aralarında eski bakan, genel sekreter ve rektörlerin de bulunduğu yaklaşık 40 üst düzey bürokrat, yolsuzluk operasyonu kapsamında yakalanarak aynı suçlardan mahkum edilmiş, Yaounde Merkez Cezaevine gönderilmişti.
Rüşvet oranının yüksek olduğu Kamerun'da Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için operasyonlarına devam edeceği belirtiliyor.
Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta
Somali Havalimanında baskın yapılan uçaktan milyonlarca dolar çıktı
Yunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıt
İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü
Küçükçekmece'den Suudi Arabistan'a! Emniyet affetmedi
Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade
Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı
Sosyal medya bu tuzak zeka sorularıyla sallanıyor
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum