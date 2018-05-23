Kamerun'daki ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Kamerun'un ABD Büyükelçisi Peter Henry Barlerin'in hükümet karşıtı açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, 17 Mayıs'ta yaptığı basın açıklamasında Kamerun güvenlik güçlerinin İngilizce konuşulan (Anglofon) bölgelerde ayrılıkçıları kasten öldürdüğünü ileri süren Barlerin, bugün Dışişleri Konutuna çağrıldı.

Adının açıklanmasını istemeyen bakanlık yetkilisi, Dışişleri Bakanının görüştüğü Barlerin'e, konumunun hatırlatıldığını ve açıklamalarının Kamerunlularda oluşturduğu rahatsızlığın iletildiğini kaydetti.

Barlerin, açıklamasında ayrıca, Cumhurbaşkanı Paul Biya ile bu yıl yapılması planlanan seçimler hakkında konuştuklarını belirtmiş, Biya'ya "tarih kitaplarında nasıl hatırlanmayı istediğini düşünmesi gerektiğini ve George Washington ile Nelson Mandela'yı mükemmel örnekler olarak önerdiğini" ifade etmişti. Güney Afrika'nın siyahi cumhurbaşkanı Mandela ve ABD'nin ilk cumhurbaşkanı Washington, görevi kendi istekleriyle bırakmışlardı.