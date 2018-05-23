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Kamerun'daki ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:03 | Son Güncelleme

Kamerun güvenlik güçlerini ayrılıkçıları kasten öldürmekle suçlayan ABD Büyükelçisi Peter Henry Barlerin, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Kamerun'un ABD Büyükelçisi Peter Henry Barlerin'in hükümet karşıtı açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, 17 Mayıs'ta yaptığı basın açıklamasında Kamerun güvenlik güçlerinin İngilizce konuşulan (Anglofon) bölgelerde ayrılıkçıları kasten öldürdüğünü ileri süren Barlerin, bugün Dışişleri Konutuna çağrıldı.

Adının açıklanmasını istemeyen bakanlık yetkilisi, Dışişleri Bakanının görüştüğü Barlerin'e, konumunun hatırlatıldığını ve açıklamalarının Kamerunlularda oluşturduğu rahatsızlığın iletildiğini kaydetti.

Barlerin, açıklamasında ayrıca, Cumhurbaşkanı Paul Biya ile bu yıl yapılması planlanan seçimler hakkında konuştuklarını belirtmiş, Biya'ya "tarih kitaplarında nasıl hatırlanmayı istediğini düşünmesi gerektiğini ve George Washington ile Nelson Mandela'yı mükemmel örnekler olarak önerdiğini" ifade etmişti. Güney Afrika'nın siyahi cumhurbaşkanı Mandela ve ABD'nin ilk cumhurbaşkanı Washington, görevi kendi istekleriyle bırakmışlardı.

Kamerun halkı ve basınının, ABD büyükelçisinin açıklamalarına tepki gösterdiği ve "saygısızca" olarak nitelediği belirtiliyor.

Büyükelçi Barlerin, nisan ayında başkent Yaounde'de sivil toplum kuruluşları liderleri, din adamları, politikacılar ve bazı hükümet üyeleriyle ülkenin kuzeybatı ve güneydoğusunda 2016'dan bu yana süren Anglofon krizinin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirmişti.

Toplantı ülkede tepkiye neden olmuş, Barlerin Kamerun'un içişlerine karışmak ve Anglofon krizini körüklemekle suçlanmıştı.

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