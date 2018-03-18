Kamerun’daki Anglofon krizi

Kamerun hükümeti İngilizce konuşulan (Anglofon) bölgedeki ayrılıkçılarla diyalog yolunu tercih edecek.

Resmi kaynaklara göre, İçişleri Bakanı Paul Atanga Nji, Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın direktifleri doğrultusunda Anglofon liderler ile bir araya gelecek.

Ülkenin kuzeybatısındaki Anglofon bölgesindeki ayrılıkçı faaliyetlerin tırmanması üzerine Cumhurbaşkanı Biya'nın diyalog kurulması için görevlendirdiği Nji ve beraberindeki heyet, Batibo bölgesine gitti.

Heyetin, 24 saat içinde bölgedeki ayrılıkçı liderler ile bir araya gelmesi, görüşmede ayrılıkçılar tarafından dün ülkenin güneybatısındaki Anglofon bölgede kaçırılan 30’u öğrenci 40 kişinin ve şubat ayında kaçırılan Sosyal İşler Bakanlığı Bölge Delegesi ile bir valinin durumunu gündeme getirmesi bekleniyor.

Bakan Nji, ülkenin kuzeybatısındaki Bamenda Anglofon bölgesinde tırmanan krize çözüm aramak ve birkaç aydır burada grevde olan öğretmenlerin görevlerine dönmesini sağlamak amacıyla muhalefet liderleri, sendika temsilcileri ve dini liderler ile bölgede bir araya gelmişti.