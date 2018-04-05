Kamerun'daki Anglofon krizi

Orta Batı Afrika ülkesi Kamerun'un kuzeydoğusunda 3 muhtarın ayrılıkçılar tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, İngilizce konuşulan (Anglofon) bölgenin bağımsızlığı için mücadele eden Ambazonya Savunma Gücü (ADF) adındaki ayrılıkçı örgüt, Yerel Yönetim Bakanı Paul Atangana Nji'nin mart sonundan bu yana ziyaret ettiği köylere baskın düzenledi.

Ayrılıkçılar Momo yerleşkesindeki 3 muhtarı, Bakan Nji'nin ziyaretine ilişkin teşekkür mesajı yayımladıkları gerekçesiyle alıkoydu.

Hükümet Sözcüsü Issa Tchiroma Bakari, ülkenin kuzeydoğu ve güneydoğu bölgelerinde sık sık kaçırma olayların yaşandığını söyledi.

Bakari, aynı bölgede iki gün önce kaçırılan 6 belediye meclis üyesi ile 5 İtalyan ve 7 İsviçreli rehinenin yetkililere teslim edildiğini, ayrılıkçıların elinde halen 2’si üst düzey yetkili olmak üzere 10’dan fazla rehine bulunduğunu dile getirdi.

- Hükümete gözdağı

Bakan Nji, önceki günlerde Anglofon krizinin çözümüne yönelik bölgeyi ziyarette bulunmuş köy muhtarları ve kabile reisleriyle toplantılar yapmıştı.