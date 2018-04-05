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Kamerun'daki Anglofon krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 21:44 | Son Güncelleme

Ayrılıkçılar, Yerel Yönetim Bakanı Nji'nin Anglofon bölgesindeki ziyaretine katılan 3 muhtarı kaçırdı

Orta Batı Afrika ülkesi Kamerun'un kuzeydoğusunda 3 muhtarın ayrılıkçılar tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, İngilizce konuşulan (Anglofon) bölgenin bağımsızlığı için mücadele eden Ambazonya Savunma Gücü (ADF) adındaki ayrılıkçı örgüt, Yerel Yönetim Bakanı Paul Atangana Nji'nin mart sonundan bu yana ziyaret ettiği köylere baskın düzenledi.

Ayrılıkçılar Momo yerleşkesindeki 3 muhtarı, Bakan Nji'nin ziyaretine ilişkin teşekkür mesajı yayımladıkları gerekçesiyle alıkoydu.

Hükümet Sözcüsü Issa Tchiroma Bakari, ülkenin kuzeydoğu ve güneydoğu bölgelerinde sık sık kaçırma olayların yaşandığını söyledi.

Bakari, aynı bölgede iki gün önce kaçırılan 6 belediye meclis üyesi ile 5 İtalyan ve 7 İsviçreli rehinenin yetkililere teslim edildiğini, ayrılıkçıların elinde halen 2’si üst düzey yetkili olmak üzere 10’dan fazla rehine bulunduğunu dile getirdi.

- Hükümete gözdağı

Bakan Nji, önceki günlerde Anglofon krizinin çözümüne yönelik bölgeyi ziyarette bulunmuş köy muhtarları ve kabile reisleriyle toplantılar yapmıştı.

Ziyaretin ardından köy muhtarları “Sayın Bakan bölgemizdeki siyasi krizin çözümüne yönelik çalışmalarınızdan dolayı size teşekkür ediyoruz. Kamerun tektir ve bölünmez.” ifadelerinin yer aldığı teşekkür mesajı yayımlamıştı.

Bölgedeki kaçırma olaylarının, ayrılıkçılar tarafından "bölge halkına ve hükümete gözdağı vermek" adına yapıldığı ifade ediliyor.

Anglofon krizi, hükümetin İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere tayin etmesinin ardından 2016’da gösteriler düzenlenmesi üzerine çıkmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde kuzeybatıdaki Anglofon bölge Bamenda'da "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti. Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

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Anglofon krizi kaçırma olayları Kamerun rehine

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