Kamerun'daki Anglofon Krizi

Kamerun'un güneybatısındaki Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesinde Temyiz Mahkemesi Başkanı Martin Mbeng'in kaçırıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, annesinin cenazesine katılmak için ülkenin güneybatı bölgesindeki Ewelle kasabasına giden Yargıç Mbeng'i silahlı bir grup araçla kaçırdı.

Afrika için İnsan Hakları ve Demokrasi Merkezi Başkanı Agbor Nkongho, Mbeng'i Anglofon bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden Ambazonya Savunma Gücü (ADF) adındaki ayrılıkçı örgütün kaçırdığı bilgisini paylaştı. Nkongho, Mbeng'in fidye için kaçırılmış olabileceğini ifade etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Paul Biya, bölgedeki siyasi krizin çözümüne ilişkin güneybatı bölgesindeki birçok vali ve yardımcılarının görev yerlerini değiştirerek yerlerine yenilerini atadı.

- Hükümete gözdağı

Geçen hafta da ülkenin kuzeybatısındaki Gao bölgesinde, 3 muhtar ile 6 belediye meclis üyesi, 5 İtalyan ve 7 İsviçreli turist ayrılıkçılar tarafından farklı zamanlarda kaçırılmıştı.

Ayrılıkçıların elinde halen 2’si üst düzey yetkili olmak üzere 10’dan fazla rehinenin bulunduğu belirtiliyor.