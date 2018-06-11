Kamerun'daki Anglofon krizi

DAKAR (AA) – Kamerun'un güney batısındaki Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgelerde ordu ile ayrılıkçılar arasında yaşanan çatışmada 3 asker ile 8 ayrılıkçının öldüğü bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Anglofon bölgelerde ayrılıkçılar hafta sonu süresince birçok askeri noktaya saldırı düzenledi. Saldırılarda 3 asker yaşamını yitirirken, 8 ayrılıkçı etkisiz hale getirildi.
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- Anglofon krizi
Fransızca ve İngilizce konuşulan Kamerun'da, hükümetin İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere tayin etmesinin ardından 2016'da gösteriler düzenlenmesiyle kriz patlak vermişti.
Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de kuzeybatıdaki Anglofon bölge Bamenda'da "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti.
Silahlı ayrılıkçı gruplar 4 Haziran'dan bu yana bölgedeki saldırılarını yoğunlaştırdı. Savunma Bakanlığı verilerine göre son bir haftada ayrılıkçıların saldırılarında 15 asker ölürken, birçok devlet binası ateşe verildi.
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