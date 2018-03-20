Kamerun'daki kaçırma olayı

YOUNDE (AA) - Kamerun'un güneybatısındaki yol yapım çalışmasında görev yapan 2'si Tunuslu, 2'si Kamerunlu 4 kişiden 3'ü kurtarılırken, diğer Tunuslu hayatını kaybetti.
Kamerun İletişim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 15 Mart'ta Meme bölgesinde, Tunuslu bir şirketin yürüttüğü yol yapım çalışmasında görev yaparken kaçırılan, Tunuslu 2 mühendis ve Kamerunlu 2 teknisyenin kurtarılması için Kamerun ordusu özel bir operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1 Tunuslu mühendisin ve 2 Kamerunlu teknisyenin kurtarıldığı, diğer Tunuslu mühendisin ise kaçırma eylemini gerçekleştiren silahlı grup tarafından öldürüldüğü kaydedildi.
Tunus halkına başsağlığı dilenirken, Kamerunlu yetkililerin, olayın faillerini adalet önüne çıkarmaktaki kararlılığına vurgu yapıldı.
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