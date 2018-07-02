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Kamerun'un Anglofon bölgesinde saldırı: 9 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 17:52 | Son Güncelleme

Kamerun'un Anglofon bölgesinde saldırı: 9 ölü

Kamerun’un Anglofon bölgesinde ayrılıkçıların düzenlediği iki ayrı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin güneybatısında İngilizce konuşulan (Anglofon) bölgenin Muea şehrinde ayrılıkçı grupların bir hapishaneye düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 9 mahkum hapishaneden firar etti.

Ordu yetkilileri, ülkenin kuzeybatısındaki Momo kasabasında, askeri aracın pusuya düşürülmesi sonucu 1 askerin hayatını kaybettiğini, 5 askerin yaralandığını açıkladı. Aynı bölgede askerler ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmada 6 ayrılıkçı öldürüldü.

- Anglofon krizi

Anglofon krizi, hükümetin İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere tayin etmesinin ardından 2016'da gösteriler düzenlenmesi üzerine çıkmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde kuzeybatıdaki Anglofon bölge Bamenda'da "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti.

Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti. Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kamerun Anglofon bölgesi

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