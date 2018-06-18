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Kamerun'un Anglofon bölgesindeki kriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 15:42 | Son Güncelleme

İngilizce konuşulan Anglofon bölgesinde 2 kişi öldürüldü

Kamerun'un, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesinde bir çiftin, Kamerun ulusal gününü kutladıkları gerekçesiyle ayrılıkçılar tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzey batısındaki Momo ilindeki Ango köyünde bir çift, akrabalarına ziyarete giderken silahlı ayrılıkçı grup tarafından kaçırılıp öldürüldü.

Öldürülen çiftin, iktidardaki Kamerun Halkı Demokratik Hareketi (RDPC) partisinin üyesi olduğu ifade edildi.

Köydeki tek okulun işlerini yürüttüğü kaydedilen çiftin, Kamerun ulusal gününü kutladıkları için öldürüldüğü iddia edildi.

- Anglofon krizi

Fransızca ve İngilizce konuşulan Kamerun'da hükümetin, İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesine ataması üzerine 2016 yılında olaylar çıkmış ve gösterilerin büyümesiyle ülkede kriz patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, hükümetin İngilizce konuşulan bölgelere Fransızca konuşan öğretmen ve hakim atamasını istemiyor.

Anglofon bölgesindeki ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017 tarihinde Bamenda şehrinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti.

Silahlı ayrılıkçı gruplar 4 Haziran'dan bu yana bölgedeki saldırılarını yoğunlaştırdı. Savunma Bakanlığı verilerine göre son bir haftada ayrılıkçıların saldırılarında 15 asker ölürken, birçok devlet binası ateşe verildi.

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Anglofon krizi çift Kamerun

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