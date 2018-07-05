Kamerun'un Anglofon bölgesindeki kriz

Kamerun'un İngilizce konuşulan Anglofon bölgesinde devam eden çatışmalar nedeniyle Nijerya'ya sığınan Kamerunlular, hükümetten gelen yardımları kabul etmedi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle Nijerya'ya sığınanların sayısı 22 bine ulaşırken, sığınmacılar, Kamerun hükümetinden gelen insani yardımları geri çevirdi.

Yardımları reddeden sığınmacılar, Kamerun hükümetinden, Anglofon bölgesinde devam eden şiddet olaylarının sona erdirilmesini talep etti.

Sığınmacılar ayrıca, Kamerun hükümeti tarafından tutuklanan Anglofon bölgesi liderlerinden Sisiku Ayuk Tabe ve tutuklanan diğer kişilerin de serbest bırakılmasını talep etti.

- Anglofon krizi

Fransızca ve İngilizce konuşulan Kamerun'da, hükümetin, İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesine ataması üzerine 2016 yılında olaylar çıkmış ve gösterilerin büyümesiyle ülkede kriz patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, hükümetin İngilizce konuşulan bölgelere Fransızca konuşan öğretmen ve hakim atamasını istemiyor.

Anglofon bölgesindeki ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017 tarihinde Bamenda şehrinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti.

Silahlı ayrılıkçı gruplar, 4 Haziran'dan bu yana bölgedeki saldırılarını yoğunlaştırdı. Savunma Bakanlığı verilerine göre son bir haftada ayrılıkçıların saldırılarında 15 asker ölürken, birçok devlet binası ateşe verildi.

