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Kampanya başlattılar, hızla yayılıyor! 'Batman'ın haritası yarasa gibi olsun'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 12:21 | Son Güncelleme

Dünyaca bilinen çizgi karakter Batman (Yarasa Adam) ile isim benzerliği nedeniyle Batman için uluslararası kampanya platformu Change.org'da bir kampanya gerçekleştirildi. Batman'ın il sınırlarının Batman'in (Yarasa Adam) logosuna göre yeniden düzenlenmesi istendi. Sosyal medyada yoğun biçimde paylaşılan kampanyaya şu ana kadar 10 binden fazla kişi imza verdi.

Kampanya başlattılar, hızla yayılıyor! 'Batman'ın haritası yarasa gibi olsun'

Ünlü çizgi karakter Batman (Yarasa Adam) ile olan isim benzerliği nedeniyle birçok kez gündeme gelen Batman kenti için uluslararası kampanya platformu Change.org'da bir kampanya başlatıldı.

Dünyaca bilinen çizgi karakter Batman (Yarasa Adam) ile isim benzerliği nedeniyle Batman için uluslararası kampanya platformu Change.org'da bir kampanya gerçekleştirildi. Change.org'daki kampanyayı başlatan Kemal Atakan Kırca, Batman Valiliği'ne gönderilmek üzere Batman'ın il sınırlarının dünyanın en çok tanınan çizgi roman karakteri Batman'in (Yarasa Adam) logosuna göre yeniden düzenlenmesini istedi.

10 BİN KİŞİDEN DESTEK İMZASI

Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre sosyal medyada yoğun biçimde paylaşılan kampanyaya şu ana kadar 10 binden fazla kişi imza verdi. Kampanya için çizilen haritada Batman il sınırı yarasa silueti şeklinde değiştirildi. Kampanyaya destek veren Batmanlı bazı gençlerinse sakal ve bıyık traşlarını DC Comics'in çok bilinen 'Yarasa Adam' logosu şeklinde yaptırdığı görüldü.

AÇILAN DAVAYLA BATMAN TANINDI

2008 yılında dönemin Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan, kentin ismini izinsiz kullanarak para kazandığını iddia ettiği ‘Batman’ filminin yönetmeni Christopher Nolan'a, "Dünyada bir tek Batman var. ABD'li film yapımcıları ilimizin adını bizden habersiz filmlerine yansıtmışlar" diyerek dava açma girişiminde bulunmuştu.

Dava açma tartışmaları sırasında Batman kenti uluslararası düzeyde tanınır hale gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Batman Yarasa Adam harita batmanın haritası change.org

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
başka sorun yokta o çıktı saçmalıyorlar
El gider teknik ,fen ve ilerlemeye,biz uğraşırız basit ve boş işlerle.
Bir ilin haritasını hayal ürünü film kahramanına benzetmek için kampanya başlatmak beyinlerin yaz sıcağından erimiş olmasına bağlanabilir.Galiba yurdum insanı bir dizide vurulup ölen bir karaktere de birçok camiide cenaze namazı kılmıştı....Vah bazı beyinlere,vah yazık bu ülkeye!
ee oldu ozaman, Bingöl'e de bin tane göl, yapsınlar, Uşak'a da Karadenizlilerin erkek çocukları için kullandıkları uşak yapsınlar
AMERİKAN KÜLTÜRÜ HERYERİ ELE GEÇİRMİŞ.
Reis bilir o ne derse o.Biz sadece yorum yaparız.
Saçma sapan şakaları kendinize skalayın. Muz cumhuriyetimi burası. Koskoca Türkiye cumhuriyeti karikatürize işlerlemi uğraşacak ?
Afyonunkide haşhaşa benzetilsin ozaman.
Ulemadan görüş aldınız mı? Sözde abd şeytan herkesin amerikan malları peh müslümanlar
kanpanya değil kampanya
ilginç
hangi ala geyik bunu düşünmüş gündemi değiştirmek için ülke de bu kadar sıkıntı var geyik batman degişsin diyor
REİS NE DERSE O OLUR.... BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMAYIN...
Batman ın reklamımı yoksa batmanın reklamımı yapılıyor çözemedim.
Gotham olsun bari
YAA NE BOŞ MESAJ ATMAYI SEVİYORSUNUZ SİZENE LAA BİR BATMANLI OLARAK BENDE MEMNUN DEĞİLİM AMA HALKIMIZ BOŞ ŞEYLERİ SEVİYORMUŞ
her kusu yediniz bi leylek kaldi once elektrik faturalaribi odeyin
Bat yarasa Man adam demek zaten ne saçma dava
Batman'lı bir vatandaş olarak söylüyorum hiçde böyle saçma şeylere harcayacak vaktimiz yok Batman' da iş olanlakları az bizlere yeni iş alanları oluştursunlar..
bunu aman başkaları duymasın en nazik yerleriyle gülerler bir ilin ismi batman diye bunun başka bir ülke dilinde anlamı var diye bu kadar aşağılık komleks girilmez nedir yaa batman yarasa adamın nasıl bir bağlantısı var yaa inananlır gibi değil yıl 2018 millet neyle uğraşıyor ayten isimlilerde başka bişey mi üretsin ben 10 gibi bir logo mu hazırlasınlar
Amerika size hergün posta koysun..sizde Amerikan çizgi roman kahramanını topraklarınıza simge yapın..vallahi pes bu kafayla dünya sizi bünyesinde barındırmaz..
herşeyinizi düzeltiniz sıra haritanızda terörü desdeklemeyi kesin önce
1-Sizinkinin anlamı karaşövalye değil, 2-batman il sınırlarını yarasa haritasına dönüştürmek sizi haksız kılar. bir izinsiz alıntı yapılmışsa bu sizinki olur. 3-Beyin bedava, biraz düşünün!
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