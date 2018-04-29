ESKİŞEHİR (AA) - EMRAH YAŞAR - Eskişehir'de Salih Zeki Anadolu Lisesinden 2 öğretmen ve 2 öğrenci, "Hayata Tutunabilmek İçin Birbirimizi Bırakmayalım" başlıklı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenledikleri kampanyayla bir elini yıllar önce iş kazasında kaybeden 63 yaşındaki kadının ihtiyacı olan dirsek altı mekanik kol protezini karşıladı. Salih Zeki Anadolu Lisesinde öğretmenler, öğrencilerin de katılımıyla her eğitim öğretim dönemi başında Eskişehir'in yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ihtiyaç sahibi çocukların elbise ve ayakkabısından kitap ve defterine kadar gereksinimlerini karşılayabilmek için proje ve kampanyalar düzenliyor. Öğrencilere yardımlaşmanın önemini aşılamak için çeşitli projelere imza atan eğitimciler, kimi zaman bir ihtiyaç sahibinin kimi zaman ise yıllarca tek eliyle hayat mücadelesi veren bir kadının yardım çığlığına ses veriyor. Bu kapsamda gönüllü 2 öğretmen ve 2 öğrenci, 1997 yılında geçirdiği iş kazasında bir elini kaybeden 63 yaşındaki Kadriye Serkız'ın ihtiyacı protezi düzenledikleri kampanya kapsamında temin ederek, onun "hayatına dokundu."

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sakine Çildir Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim alanında çeşitli yardım projeleri ürettiklerini belirterek, öğretmen mezunlarının da desteğiyle kent ve ülke genelinden yoksul öğrencilerin ihtiyaçlarını belirleyebildiklerini söyledi. Çakmak, Bayburt, Mardin ve Diyarbakır'daki bazı okullara sosyal sorumluluk projesi kapsamında çeşitli materyaller gönderdiklerini kaydetti. Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin katıldığı "Hayata tutunabilmek için birbirimizi bırakmayalım" adlı sosyal sorumluluk projesini iki ay önce hazırladıklarını ifade eden Çakmak, şöyle devam etti: "Bu proje kapsamında Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi ile iletişime geçtik. Kadriye Serkız'a ulaştık. 21 yıl önce çocuklarını okutmak adına bir iş yerinde çalıştığı sırada makineye kaptırdığı sağ kolu ampute oluyor. Projemiz sağlık alanında olduğu için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile de görüştük. Olumlu sonuçlar aldıktan sonra kampanya düzenlemeye karar verdik. Bu tarz kampanyalar geleneklerimizde var. Modern adı kampanya fakat işin özü imece. Biz Türk gelenek ve göreneklerini unutursak, benliğimizden çok şey vereceğimizi düşünüyorum."

- "Bize destek olan birçok insan var" "Kampanyamıza meslektaşlarımızın yanında ilkokul öğrencisinden kas hastasına, ev kadınından emekliye kadar toplumsal sıkıntılarımıza yüz çevirmemiş birçok insandan destek aldık." diyen Çakmak, şöyle devam etti: "Bize destek olan birçok insan var, onlara çok teşekkür ediyorum. Bu mutluluk aslında sadece biz gönüllü öğretmen ve öğrencilerin değil yüreğiyle elinden geldiğince bu sevince ortak olanların da mutluluğu. Okulumuz gerek Türkiye'de gerekse Eskişehir'de sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerde güzel başarılara imza atarak adını duyurmuş bir okuldur. Eğitimi sac ayağına benzetirsek, bunun bir ayağı ve en temel olanı aile, diğer ayakları ise okul ve toplumdur. Bugünün küçükleri yarının büyükleridir. Milli ve manevi değerlerine sahip bir vatandaş istiyorsak herkes üzerine düşen görev ve sorumlulukların bilince hareket etmeli ve iyi birer örnek olmalıdır." Proje yürütücülerinden felsefe öğretmeni Kamuran Üçer Koç da projenin amacının öğrencilere yardımlaşma ve dayanışma duygusunu aşılamak olduğunu söyledi. Sosyal paylaşım sitelerinden ulaşabildiklerinin yanı sıra yakınları da dahil birçok kişiden yardım alabilmek için çaba harcadıklarını anlatan Koç, Kadriye Serkız'ın yüzünü güldürebildikleri için çok mutlu olduklarını belirtti.