Kamplarda büyüyor

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ATLETİZM milli takım antrenörlerinden Semra ve Deniz Pekyılmaz çifti, Erzurum'da başlayan Mesafeler Milli Takımı'nın hazırlık kampına 15 aylık çocukları Kıvanç ile birlikte katıldı. Anne Pekyılmaz, minik Kıvanç'ın kamplarda büyüdüğünü söyledi. Atletizm Federasyonu tarafından Erzurum'da açılan yüksek irtifa kampına 1500 metre yıldızlar Türkiye eski rekortmeni Semra Pekyılmaz, kendisi gibi antrenör olan eşi Deniz Pekyılmaz ve oğlu Kıvanç ile birlikte katıldı. Uzun yıllar sporcu olarak mücadele ettiği spora antrenör olarak hizmet vermeye devam eden Pekyılmaz, bir yandan da kapmta annelik görevini yapıyor. Deniz Pekyılmaz, oğlu Kıvanç'ın 52 günlükken getirdiği ilk kamp yerinin Erzurum olduğunu, 3.5 ayını doldurduktan sonra İstanbul ve iki kez de Antalya kampına götürdüğünü ifade etti. Semra Pekyılmaz, "Bebeğimiz henüz küçük. Eşimle birlikte katıldığımız hazırlık kampına mecburen onu da götürüyoruz. Hem antrenörlük, hem annelik, babalık görevini yerine getiriyoruz. 15 aylık oğlum 4-5 ay ancak evimizde kaldı. Çocuğumuz yaramaz biri olmadığı için yanımızda rahatlıkla duruyor. Bizim sporculara öğrettiğimiz hareketleri pür dikkat izliyor. Bazen o da spor aletleri ile kendisine göre çalışıyor. Kıvanç'la antrenman sırasında biraz ben, biraz babası, bazen de sporcular alıp ilgileniyor. Kampın maskotu gibi. Tabi gelişim açısından da çok iyi sürekli hareket halinde. İleride spor yapmak ister mi veya hangi dalı seçer kendisine bırakacağız. Çünkü sevdiği sporu yapan kişi başarılı olur." Evlendikten sonra İstanbul'da yaşamaya başladıklarını belirten baba Deniz Pekyılmaz, kendisinin eski bir karateci olduğunu, ancak 1995 yılından sonra atletizm antrenörlüğü yapmaya başladığını anlattı. Pekyılmaz her kampa olduğu gibi Erzurum'daki Mesafeler Milli Takımı hazırlık kampına da aile boyu katıldıklarını belirtti.



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