Kampüsteki hayvanları öğrenciler besliyor

Öğrenciler, her gün bir öğrenci yurdundan aldıkları veya hayvanseverlerce verilen artık yemekleri kilometrelerce yürüyerek kampüs içindeki boş alanlara bırakarak hayvanların beslenmesini sağlıyor.

KÜ bünyesindeki öğrenciler, 5 yıl önce Doğa ve Hayvanları Koruma Topluluğu'nu kurdu. Mezun olanların yerine her yıl yeni öğrencilerin katıldığı toplulukta bugün 30 öğrenci bulunuyor.

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu Üniversitesinde (KÜ) öğrenim gören öğrenciler, kurdukları toplulukla 5 yıldır her gün kampüs içindeki hayvanlara yiyecek veriyor.

Topluluğun 5 yıl önce kurulduğuna işaret eden Coşgun, "Yeri geliyor cebimizde para olmuyor, yeri geliyor yemek bulamıyoruz ama evlerinde makarna yaparak bize yardımcı olmaya çalışan insanlar var. Biz eğlenceli bir topluluk değil, fedakarlık topluluğuyuz. Zamanınızdan, günlerinizden biraz harcamanız gerekiyor. Topluluğumuzun akademik danışmanı olan Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kutkan'a da teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "Kapımızın önüne bir kap su, bir kap yemek koymalıyız"

Tarih bölümü 2. sınıf öğrencisi Emine Çakıcı da gönüllü olarak her gün sokak hayvanlarını beslediklerini anlatarak, "Genellikle öğrenci yurdundan artan yemekleri alıyoruz. Her gün belirli bir yerde buluşuyoruz. Yemekleri verdikten sonra boş kovaları tekrar yurda götürüyoruz. Ertesi gün aynı kovaya yiyeceği koyuyorlar. Yemekleri kampüste belirli yerlere bırakıyoruz. Bıraktığımız yemekleri sadece köpekler değil, kuşlar, kediler, böcekler, her türlü canlı yiyor." şeklinde konuştu.

İnsanların hayvanları ticaret aracı olarak görmemesini isteyen Çakıcı, "Yıllardır doğayı paylaştığımız canlılara saygı duymalıyız. Onları sevmeli, zarar vermemeliyiz. Hiç olmazsa kapımızın önüne bir kap su, bir kap yemek koymalıyız." dedi.

Tarih bölümü 3. sınıf öğrencisi Samet Kolsuz da herkesin farklı yerden geldiğini ancak ortak bir amaç doğrultusunda buluştuklarını vurgulayarak, "Topluluğu kuranlar mezun oldu. Yeni gelen öğrencilerle bunu devam ettiriyoruz. Yemek konusunda bazı zamanlarda sıkıntı yaşıyoruz. Bazen yiyeceği kendimiz tedarik etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.