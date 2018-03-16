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"Kampüsün Kanında Hayat Var" kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 22:01 | Son Güncelleme

BEÜ'de ''Kampüsün Kanında Hayat Var'' sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasında 864 ünite kan toplandı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ve Türk Kızılayı'nın bu yıl ortaklaşa yedincisini düzenlendiği "Kampüsün Kanında Hayat Var" kampanyası sona erdi.

BEÜ Farabi Kampüsü Spor Salonu'nda iki süren etkinlikte dün 441, bugünse 423 olmak üzere 864 ünite kan toplandı.

Türk Kızılayı Zonguldak Kan Merkezi Müdürü Ömer Selim Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yedincisi düzenlenen kampanyayı başarıyla tamamlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

BEÜ'nün gelenekselleştirdiği kampanyanın örnek teşkil ettiğini belirten Alan, "Bu yola ilk kez 705 ünite kanla yola çıktık. Dün 441 ünite, bugünse 423 ünite gençlerimizden, akademisyenlerimizden ve çalışanlarımızdan kan topladık. İnşallah bu kampanya bundan sonra da yıllarca sürecek." diye konuştu.

Geçen yıl Türk Kızılayı'nın kuruluş tarihine ithafen bin 868 ünite kan bağışı alınan "Kampüsün Kanında Hayat Var" kampanyasında, 2012'de 705, 2013'te bin 264, 2014'te bin 453, 2015'te bin 915, 2016'da ise bin 627 ünite kan toplanmıştı.

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Bülent Ecevit Üniversitesi Kampüsün Kanında Hayat Var Ünite Zonguldak

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