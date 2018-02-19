İSTANBUL (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Eğer Türkiye’de terör, PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri faaliyet göstermemiş olsaydı, eğer 15 Temmuz darbe girişimiyle karşılaşmamış olsaydık, Türkiye, hak ve özgürlükler açısından çok daha farklı bir noktada olabilirdi." dedi.

Başdenetçi Malkoç, Sarıyer Vilayet Evi'nde düzenlenen akşam yemeğinde, Türkiye'deki farklı inanç gruplarının liderleri ve vakıf temsilcileri ile bir araya geldi.

Yemeğin ardından azınlık ve dini temsilcilerle sohbet eden Başdenetçi Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) çalışmaları ve görevleri hakkında bilgiler veren bir konuşma yaptı.

Başdenetçi Malkoç, "KDK'nın kuruluşundaki temel ilke, idarenin hizmet kalitesinin artırılmasına yöneliktir. Ayrıca bu kurum 'iyi yönetim ilkeleri' denen ilkelerin kamuda yerleşmesine gayret gösterir. İnsan hakları konusunda çalışmalar yapar. İdareyi denetleyerek şeffaflığını temin etmeye çalışır. Kısacası hak arama kültürünü yaygınlaştırmak için gayret eder." diye konuştu.

2017 yılında KDK'ya yapılan toplam başvuru sayısının 17 bin 131 olduğunu ve bu başvuruların yüzde 80'den fazlasının sonuca bağlandığını söyleyen Malkoç, "Hızlı çalışmaktayız. Çalışmalarımızda temel hedef, insanımızın memnuniyetidir. Halkın avukatlığını yaparken idareyi ya dostane şekilde çözüme zorlarız ya da tavsiye kararlarımızla idareye yol gösteririz." ifadelerini kullandı.