Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu, emekli ikramiye farkını aldı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 32 yıl 3 ay hizmeti bulunan ve emekli ikramiyesi 30 yıl üzerinden ödenen bir vatandaşı haklı bularak, başvurucuya 4 bin 404 TL emekli ikramiyesi farkının ödendiğini bildirdi.
Trabzon’dan bir vatandaş, İmam Hatip Lisesinde devlet memuru olarak görev yaparken 5 Ocak 2015 tarihinde yaş haddinden emekli olduğunu, sigortalı hizmetleri ile birlikte 32 yıl 3 ay hizmeti bulunmakla birlikte emekli ikramiyesinin 30 yıl üzerinden ödendiğini, 30 yılın üzerindeki geriye kalan 2 yıl 3 ay emekli ikramiyesi ödemesinin kendisine yapılmadığını bildirerek Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu. Memuriyete girmeden önce bir çay fabrikasında mevsimlik işçi olarak çalıştığını belirten başvurucu, 12 Eylül 1980 askeri darbe sonucu 1981 Mayıs ayında yeni iş sezonu yaş çay kampanyası açıldığında yeniden işe davet edilmediğini, fabrikada asılan işçi listelerinde isminin olmadığını ve askeri darbeden dolayı işçilerin kıdem sırasına göre işe davet edildiğinin yetkililerce ifade edildiğini, sendikaların kaldırıldığı, sosyal hakları lağvedildiği, kıdem tazminatı gibi kazanımların daraltıldığı, sıkıyönetimin hüküm sürdüğü bir ortamda hakkını başka kanallardan arama imkanı bulamadığını ve 12 Eylül darbe girişiminden dolayı mağdur olduğunu kaydetti. Başvurucu, kendi isteğiyle işten ayrılmadığını, istifa dilekçesi imzalamadığını, herhangi bir tazminat almadığını, uzun bir süre işsiz kaldıktan sonra bir başka kurumda açılan memuriyet sınavını kazanarak memur olarak göreve başladığını ve memuriyetten emekli olduğunu, bu nedenle emekli ikramiyesinin 30 yıl görev süresinin üzerinde yer alan 2 yıl 3 ay için emekli ikramiyesi ödemesi yapılması hususunda gereğinin yapılmasını talep etti.
KDK’nın kararı üzerine başvurucuya 4 bin 404 lira emekli ikramiyesi farkı ödendi
Yaptığı incelemeler sonucunda başvurucuyu haklı bulan KDK, idarenin başvuranın kamuda resmi sigortalı olarak çalıştığı sürelerin sona erme nedenine ilişkin olarak ve başvuranın 1981 yılında işe davet edilmiş olmasına rağmen iş bu davete icabet etmediği yönündeki iddiaları kanıtlayacak hiçbir belge sunamadığı dikkate alınarak, yapılan işlemin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu sonucuna vararak, başvuranın işçi olarak çalıştığı sürelerin emekli ikramiyesi ödemesinde dikkate alınması ve emekli ikramiyesinin ödenmesi için yeni bir işlem yapılması yönünde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tavsiye kararı gönderdi. Sosyal Güvenlik Kurumu kararı uygulayarak, başvurucunun Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde geçen sigortalı sürenin ikramiyeye esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınarak, ikramiyeye esas toplam 32 yıl 2 ay 24 gün hizmet süresinin ikramiye tahakkuku yapılmamış tam hizmet yılına 4 bin 404 lira emekli ikramiyesi farkının ödendiği bilgisini KDK’ya ve vatandaşa bildirdi.
Başvuran, aldığı tutarın bir kısmını Mehmetçik Vakfı ve mültecilere yardım derneklerine bağışladığını belirtti.
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