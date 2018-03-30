HABER

Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu, emekli ikramiye farkını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 16:07 | Son Güncelleme

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 32 yıl 3 ay hizmeti bulunan ve emekli ikramiyesi 30 yıl üzerinden ödenen bir vatandaşı haklı bularak, başvurucuya 4 bin 404 TL emekli ikramiyesi farkının ödendiğini bildirdi.Trabzon’dan bir vatandaş, İmam Hatip Lisesinde devlet memuru olarak görev yaparken 5 Ocak 2015 tarihinde yaş haddinden emekli olduğunu, sigortalı hizmetleri ile birlikte 32 yıl 3 ay hizmeti bulunmakla birlikte emekli ikramiyesinin 30 yıl üzerinden ödendiğini, 30 yılın üzerindeki geriye kalan 2 yıl 3 ay emekli ikramiyesi ödemesinin kendisine yapılmadığını bildirerek Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 32 yıl 3 ay hizmeti bulunan ve emekli ikramiyesi 30 yıl üzerinden ödenen bir vatandaşı haklı bularak, başvurucuya 4 bin 404 TL emekli ikramiyesi farkının ödendiğini bildirdi.
Trabzon’dan bir vatandaş, İmam Hatip Lisesinde devlet memuru olarak görev yaparken 5 Ocak 2015 tarihinde yaş haddinden emekli olduğunu, sigortalı hizmetleri ile birlikte 32 yıl 3 ay hizmeti bulunmakla birlikte emekli ikramiyesinin 30 yıl üzerinden ödendiğini, 30 yılın üzerindeki geriye kalan 2 yıl 3 ay emekli ikramiyesi ödemesinin kendisine yapılmadığını bildirerek Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu. Memuriyete girmeden önce bir çay fabrikasında mevsimlik işçi olarak çalıştığını belirten başvurucu, 12 Eylül 1980 askeri darbe sonucu 1981 Mayıs ayında yeni iş sezonu yaş çay kampanyası açıldığında yeniden işe davet edilmediğini, fabrikada asılan işçi listelerinde isminin olmadığını ve askeri darbeden dolayı işçilerin kıdem sırasına göre işe davet edildiğinin yetkililerce ifade edildiğini, sendikaların kaldırıldığı, sosyal hakları lağvedildiği, kıdem tazminatı gibi kazanımların daraltıldığı, sıkıyönetimin hüküm sürdüğü bir ortamda hakkını başka kanallardan arama imkanı bulamadığını ve 12 Eylül darbe girişiminden dolayı mağdur olduğunu kaydetti. Başvurucu, kendi isteğiyle işten ayrılmadığını, istifa dilekçesi imzalamadığını, herhangi bir tazminat almadığını, uzun bir süre işsiz kaldıktan sonra bir başka kurumda açılan memuriyet sınavını kazanarak memur olarak göreve başladığını ve memuriyetten emekli olduğunu, bu nedenle emekli ikramiyesinin 30 yıl görev süresinin üzerinde yer alan 2 yıl 3 ay için emekli ikramiyesi ödemesi yapılması hususunda gereğinin yapılmasını talep etti.

KDK’nın kararı üzerine başvurucuya 4 bin 404 lira emekli ikramiyesi farkı ödendi
Yaptığı incelemeler sonucunda başvurucuyu haklı bulan KDK, idarenin başvuranın kamuda resmi sigortalı olarak çalıştığı sürelerin sona erme nedenine ilişkin olarak ve başvuranın 1981 yılında işe davet edilmiş olmasına rağmen iş bu davete icabet etmediği yönündeki iddiaları kanıtlayacak hiçbir belge sunamadığı dikkate alınarak, yapılan işlemin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu sonucuna vararak, başvuranın işçi olarak çalıştığı sürelerin emekli ikramiyesi ödemesinde dikkate alınması ve emekli ikramiyesinin ödenmesi için yeni bir işlem yapılması yönünde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tavsiye kararı gönderdi. Sosyal Güvenlik Kurumu kararı uygulayarak, başvurucunun Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde geçen sigortalı sürenin ikramiyeye esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınarak, ikramiyeye esas toplam 32 yıl 2 ay 24 gün hizmet süresinin ikramiye tahakkuku yapılmamış tam hizmet yılına 4 bin 404 lira emekli ikramiyesi farkının ödendiği bilgisini KDK’ya ve vatandaşa bildirdi.
Başvuran, aldığı tutarın bir kısmını Mehmetçik Vakfı ve mültecilere yardım derneklerine bağışladığını belirtti.

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!
'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum''Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum'
Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Belediyedeki silahlı kutlamayla ilgili yeni gelişme

Belediyedeki silahlı kutlamayla ilgili yeni gelişme

Iğdır'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Iğdır'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında gözaltına alınan avukat tutuklandı

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında gözaltına alınan avukat tutuklandı

Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.