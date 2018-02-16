HABER

Kamu kurumları ithalat için izin alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 09:01 | Son Güncelleme

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalat, Ekonomi Bakanlığınca düzenlenecek izin belgesi ile gerçekleştirilecek - Başvurular, ithal eşyanın yerli tedarik koşulları da dikkate alınarak sonuçlandırılacak

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalata izin şartı getirildi.

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Mart'ta yürürlüğe girecek Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tebliğ kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalat, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğünce) düzenlenecek izin belgesi ile gerçekleştirilecek.

İzin belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirilebilmesi için izin belgesi başvuru formu ve belgeler eksiksiz şekilde Bakanlığa iletilecek.

İzin belgesi başvuruları, kamu kurum ve kuruluşlarının Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden Ekonomi Bakanlığı KEP adresine (ekonomi@hs01.kep.tr) yapılacak.

İhtiyaç duyulması halinde ilave bilgi ve belge talep edilebilecek.

Usulüne uygun başvurular, ithalatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesi kapsamında, Ekonomi Bakanlığı tarafından ithal eşyanın yerli tedarik koşulları da dikkate alınarak sonuçlandırılacak.

- İzin süresi 1 yıl

İzin belgelerinin geçerlilik süresi 1 yıl olacak. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde bu süre 6 ay uzatılabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından "gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna" kapsamındaki ithalatta tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, elektrik enerjisi, Bakanlık tarafından düzenlenen ithal lisansı/izin belgesi/uygunluk yazısına konu eşya için gümrük idarelerince izin belgesi aranmayacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen, kamu alımlarında yerli malı olma şartı getirilen makine ve ekipman listesi ile yapı malzemeleri listesinde belirtilen eşyanın ithalatında izin belgesi düzenlenmeyecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ithalat ithalata izin şartı getirildi. Ekonomi Bakanlığı kamu kurumları

En Çok Okunan Haberler

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

Dünya diken üstünde! 100 milyon kişinin ölümüne neden olabilir

Dünya diken üstünde! 100 milyon kişinin ölümüne neden olabilir

İlginizi Çekebilir

Başbakan Yıldırım'dan terör yanlısı muhabire tokat gibi yanıt

Başbakan Yıldırım'dan terör yanlısı muhabire tokat gibi yanıt

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

Jet Fadıl hakim karşısında: Dolandıracağı yeni kişiler arıyor!

Jet Fadıl hakim karşısında: Dolandıracağı yeni kişiler arıyor!

Türkiye'yi haritadan sildiler! Skandalı Türk öğrenci ortaya çıkardı

Türkiye'yi haritadan sildiler! Skandalı Türk öğrenci ortaya çıkardı

Son dakika! AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican görevden alındı!

Son dakika! AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican görevden alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kültür etkinliklerinin vazgeçilmez isimleri oldular

Kültür etkinliklerinin vazgeçilmez isimleri oldular

Emniyetten çocuklara hediye

Emniyetten çocuklara hediye

İkinci darbe girişimi iddiası! FETÖ'nün yeni planı ne?

İkinci darbe girişimi iddiası! FETÖ'nün yeni planı ne?

Milletvekili Ilıcalı’dan Bakan Osman Aşkın Bak’a teşekkür

Milletvekili Ilıcalı’dan Bakan Osman Aşkın Bak’a teşekkür

Didim’de taşeronların başvuru işlemleri tamamlandı

Didim’de taşeronların başvuru işlemleri tamamlandı

Başkent’te ‘2019’a Doğru Erzurum’ gündemi

Başkent’te ‘2019’a Doğru Erzurum’ gündemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.