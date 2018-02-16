Kamu kurumları ithalat için izin alacak

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalata izin şartı getirildi.
Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Mart'ta yürürlüğe girecek Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, tebliğ kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalat, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğünce) düzenlenecek izin belgesi ile gerçekleştirilecek.
İzin belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirilebilmesi için izin belgesi başvuru formu ve belgeler eksiksiz şekilde Bakanlığa iletilecek.
İzin belgesi başvuruları, kamu kurum ve kuruluşlarının Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden Ekonomi Bakanlığı KEP adresine (ekonomi@hs01.kep.tr) yapılacak.
İhtiyaç duyulması halinde ilave bilgi ve belge talep edilebilecek.
Usulüne uygun başvurular, ithalatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesi kapsamında, Ekonomi Bakanlığı tarafından ithal eşyanın yerli tedarik koşulları da dikkate alınarak sonuçlandırılacak.
- İzin süresi 1 yıl
İzin belgelerinin geçerlilik süresi 1 yıl olacak. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde bu süre 6 ay uzatılabilecek.
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından "gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna" kapsamındaki ithalatta tebliğ hükümleri uygulanmayacak.
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, elektrik enerjisi, Bakanlık tarafından düzenlenen ithal lisansı/izin belgesi/uygunluk yazısına konu eşya için gümrük idarelerince izin belgesi aranmayacak.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen, kamu alımlarında yerli malı olma şartı getirilen makine ve ekipman listesi ile yapı malzemeleri listesinde belirtilen eşyanın ithalatında izin belgesi düzenlenmeyecek.
Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın
iPhone'lar bir bir çöküyor! Apple'dan büyük hata
Dünya diken üstünde! 100 milyon kişinin ölümüne neden olabilir
Pentagon'dan terör örgütüne verilen silahlarla ilgili yeni açıklama
Afrin'deki teröristten itiraf! 'Hedef olmamak için...'
Hastanede duş skandalında yeni gelişme
Eve erkek almasaydı, milyarder olacaktı
Selahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oydu
Şişme bebeğine sarılmış halde bulundu
MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var
Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar
Galaxy S9'un teaser videoları ortaya çıktı! İşte fiyatı, kamera yetenekleri ve özellikleri
Beyne pıhtı attığını anlamanın yolları
Okuyucu Yorumları 0 yorum