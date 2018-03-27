HABER

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 13:02 | Son Güncelleme

Türkiye KAMU-SEN Başkanı İsmail Koncuk dün görevinden istifa etti. Koncuk istifasının ardından İYİ Parti'ye üye oldu.

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

Koncuk, istifa haberini Twitter üzerinden şu mesajı ile duyurdu; 2011 Yılı Nisan ayından bu yana gurur ve şerefle yaptığım Türkiye Kamu Sen Genel Başkanlığından, 26 Mart 2018, bugün, itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar beni ve teşkilatımı destekleyen tüm gönüldaşlarıma saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.

Dün istifa ettiği öğrenilen Koncuk İYİ Parti’ye üye oldu. Koncuk’un istifasının ardından başkanlık görevine vekaleten genel sekreterlik görevini yürüten Önder Kahveci getirilirken Koncuk’a ait bilgiler sendikanın sitesinden çıkarıldı.

İSMAİL KONCUK KİMDİR?

Türk Eğitim Sen Genel Başkanlığı’nı yapan İsmail Koncuk 24 Mayıs 1959 yılında Adana-Ceyhan’da doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Ceyhan'da tamamladıktan sonra Eskişehir Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümü'nden 1980 yılında mezun oldu. Bu arada Atatürk Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda da İngilizce eğitimi aldı.

Öğretmenliğe 1981 yılında Konya’nın Beyşehir İlçesi Doğanbey Beldesi'nde başladı. 1985 Yılında ise Adana’ya atandı. 1992'den 1996 yılına kadar Türk Eğitim-Sen Adana Şubesi Kurucular Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 1996 yılından 2005 yılına kadar Türk Eğitim-Sen Adana 1 Nolu Şube Başkanlığı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği yaptı.

2002 Yılında gerçekleştirilen Türk Eğitim-Sen 1. Olağan Merkez Genel Kurulu'nda Merkez Denetleme Kurulu üyeliğine, 2005 yılında yapılan 2. Olağan Merkez Genel Kurulu'nda Genel Sekreterliğe ve Şubat 2008’de yapılan 3. Olağan Merkez Genel Kurulu'nda ise Genel Başkanlığa seçildi. 24-25 Ekim 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Merkez Genel Kurulu'nda ve 5-6 Şubat 2011 tarihinde yapılan 4. Olağan Merkez Genel Kurulu'nda da Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

2008 Mart döneminde yapılan 3. Olağan Genel Kurulda Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreterliği görevine seçilen Koncuk, 9 – 10 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Kamu-Sen 4. Olağan Genel Kurulu'nda ve 12-13 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılan 5. Olağan Genel Kurulunda da Konfederasyon Genel Başkanlığına seçildi. 1-2 Şubat 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türk Eğitim-Sen 5. Olağan Genel Kurulunda yeniden genel başkanlığa seçildi.

İngilizce bilen Koncuk evli ve iki çocuk babasıdır.

Meral Akşener’in peşine düşen CHP kaçkını! Meral Akşener’in peşine düşen CHP kaçkını!
İYİ Partili başkana makamında silahlı saldırı!İYİ Partili başkana makamında silahlı saldırı!
Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesiAkşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kamu-Sen İYİ parti

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

İlginizi Çekebilir

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Afrin'de patlama!

Afrin'de patlama!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

'Cübbeli ile Nureddin iyice zıvanadan çıktı!'

'Cübbeli ile Nureddin iyice zıvanadan çıktı!'

Çikolata ve gazoza cinsel gücü artırıcı ilaç koymuşlar!

Çikolata ve gazoza cinsel gücü artırıcı ilaç koymuşlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Turuncu listede yer alıyordu! Öldürülen teröristin boynunda ve elinde bakın ne çıktı

Turuncu listede yer alıyordu! Öldürülen teröristin boynunda ve elinde bakın ne çıktı

Son dakika! Yunan askerleri için flaş karar

Son dakika! Yunan askerleri için flaş karar

Gizli geçitte bulundu! Tarihi keşif

Gizli geçitte bulundu! Tarihi keşif

Tel Rifat operasyonu başladı!

Tel Rifat operasyonu başladı!

S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

Çiftlik Bank can yakmaya devam ediyor! Sadece İstanbul'da bin 637 kişi yeniden dolandırıldı

Çiftlik Bank can yakmaya devam ediyor! Sadece İstanbul'da bin 637 kişi yeniden dolandırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.