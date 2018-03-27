KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

Koncuk, istifa haberini Twitter üzerinden şu mesajı ile duyurdu; 2011 Yılı Nisan ayından bu yana gurur ve şerefle yaptığım Türkiye Kamu Sen Genel Başkanlığından, 26 Mart 2018, bugün, itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar beni ve teşkilatımı destekleyen tüm gönüldaşlarıma saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.

Dün istifa ettiği öğrenilen Koncuk İYİ Parti’ye üye oldu. Koncuk’un istifasının ardından başkanlık görevine vekaleten genel sekreterlik görevini yürüten Önder Kahveci getirilirken Koncuk’a ait bilgiler sendikanın sitesinden çıkarıldı.

İSMAİL KONCUK KİMDİR?



Türk Eğitim Sen Genel Başkanlığı’nı yapan İsmail Koncuk 24 Mayıs 1959 yılında Adana-Ceyhan’da doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Ceyhan'da tamamladıktan sonra Eskişehir Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümü'nden 1980 yılında mezun oldu. Bu arada Atatürk Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda da İngilizce eğitimi aldı.

Öğretmenliğe 1981 yılında Konya’nın Beyşehir İlçesi Doğanbey Beldesi'nde başladı. 1985 Yılında ise Adana’ya atandı. 1992'den 1996 yılına kadar Türk Eğitim-Sen Adana Şubesi Kurucular Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 1996 yılından 2005 yılına kadar Türk Eğitim-Sen Adana 1 Nolu Şube Başkanlığı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği yaptı.