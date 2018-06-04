HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Daha adil bir ek gösterge cetveli hazırlayalım

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 23:10 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, tartışılan bir 3600 ek gösterge meselesi olduğunu söyleyerek, "Özelikle hükümet yetkililerine söylüyorum.

Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Daha adil bir ek gösterge cetveli hazırlayalım

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TÜRKİYE Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, tartışılan bir 3600 ek gösterge meselesi olduğunu söyleyerek, "Özelikle hükümet yetkililerine söylüyorum. Gelin daha adil bir ek gösterge cetveli hazırlayalım" dedi.
Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Eğitim Sen Tokat Şubesi tarafından özel bir restoranda iftar programı düzenledi. Etkinliğe Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Kamu Sen'e bağlı sendikaların Genel Başkanları, Milliyetçi Harekat Partisi Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan ve sendika üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Hakan Akkaya'nın açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 24 Haziran seçimleri için seçim beyannamelerinin açıklandığını ve memurlara da yer verildiğini söyledi. Tartışan bir 3600 ek gösterge meselesi olduğunu söyleyen Kahveci, "Buradan söylüyorum bu zor bir şey değil. Özelikle hükümet yetkililerine söylüyorum. Gelin daha adil bir ek gösterge cetveli hazırlayalım. Ek gösterge alamayan arkadaşlarımıza da ek gösterge verelim. Ek gösterge alanlara da 800'er puan ilave ederek, seçimlerden önce, hatta mümkünse bayramdan önce kamu çalışanlara müjde verelim. Bu ek gösterge meselesini tarihi raflara kaldıralım. Bu çok kolay, çünkü hükümet bu ülkede kış lastiği kullanılması için bir Kanun Hükmünde Kararname yetkisini kullandı. Rahatlıkla 2 milyon 600 kamu görevlisi içinde ek göstergeyi düzeltmek için bir KHK çıkarabilir. Biz takipçisi olacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Daha adil bir ek gösterge cetveli hazırlayalımKamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Daha adil bir ek gösterge cetveli hazırlayalım

PARTNERKıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!Kıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!
Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!
Türk Yahudi Toplumu, Selimiye Camii'nde iftar verdiTürk Yahudi Toplumu, Selimiye Camii'nde iftar verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Bekir Bozdağ: Emekli ikramiyeleri 8 Haziran'da verilecek

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Bekir Bozdağ: Emekli ikramiyeleri 8 Haziran'da verilecek

Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken bedelli askerlik açıklaması!

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken bedelli askerlik açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.