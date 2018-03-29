Kamu-Sen yardımcı hizmetler sınıfı personeli için dilekçe kampanyası başlattı

Türkiye Kamu-Sen Kırşehir Temsilciliği Türkiye genelinde yarımcı hizmetler sınıfında çalışan personel için başlatılan dilekçe kampanyasına destek sundu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıklarda görevli yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personel için başlatılan dilekçe kampanyasıyla burada çalışan personelin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi amaçlanıyor. Kırşehir’de hizmetli personelden toplanan dilekçeler Başbakanlık makamına PTT vasıtasıyla gönderildi.