Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanı İrfan Keskin, açık kaynak kullanımının ulusal güvenlik açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Bunun yapılabilmesi için ciddi bir zihniyet değişimine ihtiyaç var." dedi.

Keskin, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu 2. Kamu Siber Güvenlik Zirvesi'nde "Mesafeler Yürekte Başlar" başlıklı bir sunum yaptı.

Endüstri 4.0'ın merkezinde teknolojinin, Toplum 5.0'ın merkezinde ise insanın olduğuna işaret eden Keskin, "Ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel değerlerini düşündüğümüz zaman, elbette Endüstri 4.0 önemli ama uluslararası değerleri de kendimize göre yorumlayarak, dijital dönüşüm yolculuğumuzu kültürel değerlerimiz temeline oturtarak vatandaşa hizmet etmek zorundayız." diye konuştu.

Keskin, Z kuşağının dijital dönüşümde yer almasının önemine dikkati çekerek, X kuşağının Y ve Z kuşağına entegreli bir şekilde çalışması ve dijital dönüşümün bir miras olarak Z kuşağına aktarılması gerektiğini söyledi.