Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanı İrfan Keskin, açık kaynak kullanımının ulusal güvenlik açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Bunun yapılabilmesi için ciddi bir zihniyet değişimine ihtiyaç var." dedi.
Keskin, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu 2. Kamu Siber Güvenlik Zirvesi'nde "Mesafeler Yürekte Başlar" başlıklı bir sunum yaptı.
Endüstri 4.0'ın merkezinde teknolojinin, Toplum 5.0'ın merkezinde ise insanın olduğuna işaret eden Keskin, "Ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel değerlerini düşündüğümüz zaman, elbette Endüstri 4.0 önemli ama uluslararası değerleri de kendimize göre yorumlayarak, dijital dönüşüm yolculuğumuzu kültürel değerlerimiz temeline oturtarak vatandaşa hizmet etmek zorundayız." diye konuştu.
Keskin, Z kuşağının dijital dönüşümde yer almasının önemine dikkati çekerek, X kuşağının Y ve Z kuşağına entegreli bir şekilde çalışması ve dijital dönüşümün bir miras olarak Z kuşağına aktarılması gerektiğini söyledi.
TÜBİTAK tarafından geliştirilen işletim sistemi "Pardus"a değinen Keskin, "Pardus'u Z kuşağına miras olarak bırakabilirsek eminim ki bu arkadaşlarımız ülkemizi, ülkemizin değerlerini ve parasal imkanlarını gelecek için vizyonlu bir şekilde şekillendirebilirler. X kuşağı yaşlı diye onları da bir kenara itmememiz gerekiyor. Zira kurumsal hafıza X kuşağında duruyor, bu hafızayı aktarmak da gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Sunum için beraberinde getirdiği ok ve yayı katılımcılara gösteren, yayı kamu kurumuna, oku da Pardus ve açık kaynağa benzeten Keskin, şunları kaydetti:
"Pardus işletim sistemini veya açık kaynak kullanan teknolojilerimizi ok olarak kullandığımız ve senkronizasyonu sergilediğimiz zaman, nasıl ok ve yay senkronize bir şekilde hedefe ulaşıyorsa, neden biz istediğimiz noktaya ulaşamayalım? Bu senkronizasyonu öyle ayarlayalım ki güvenlik altyapımıza yönelik ciddi katma değer sağlayalım. Açık kaynak kullanımı ulusal güvenlik açısından son derece önemli. Bunun yapılabilmesi için ciddi bir zihniyet değişimine ihtiyaç var."
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