"Kamu-STK İşbirliği Projesi" açılış programı

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kamu-STK İşbirliği Projesini önemli bir fırsat olarak gördüğünü belirterek, "Proje Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önemle altını çizdiği milli irade ve politika yapma sürecine bizzat dahil olarak, somut anlamda ifadesini tam bulacaktır. Bu proje ile sosyal politika alanında faaliyet gösteren STK'ların kapasitesini arttırmaya gayret edeceğiz. Teknolojik gelişmelere uygun olarak düzenlenecek Çevrimiçi Öğrenme Modülleri ile projenin devamında da sürdürülebilir olmasını sağlamış olmayı hedefliyoruz." dedi. Bakan Kaya, Kamu-STK İşbirliği İçin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi'nin açılış törenine katıldı. Açılış programında konuşan Kaya, Bakanlık olarak sivil toplum kuruluşları ile devam eden güçlü işbirliğine katkı sağlayacağına inandığı bu projenin hayırlı olmasını dilediğini söyledi. Türkiye olarak sosyal devlet alanında son 16 yılda önemli adımlar attıklarını ifade eden Kaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetlerimiz döneminde kaydettiğimiz gelişmelerle, adeta sessiz bir devrimi gerçekleştirdik.

Bakanlık olarak, aile, çocuk, kadın, engelli ve yaşlılarımız, ayrıca şehit yakınları ve gazilerimize yönelik çok önemli hizmetler veriyoruz.

Diğer bir deyişle, insanımıza ve toplumumuza hizmet veriyoruz. Bu nedenle, sivil toplum kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde hareket ediyoruz. Esasen toplum olarak da biz bu işbirliğini sonradan keşfetmedik.

Kadim kültürümüzde sivil toplum kuruluşları her zaman önemli bir yere sahiptir." diye konuştu.

Kaya, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemlerden itibaren varlığını sürdüren Ahilik teşkilatının ve vakıfların, sivil toplumun tarihteki ilk örneklerini teşkil ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Hamdolsun millet olarak zengin bir vakıf ve dernek, dolayısıyla sivil toplum yapılanmasına ilişkin ciddi bir kültürel altyapıya sahibiz. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki hükümetlerimiz döneminde gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerle, sivil toplum kuruluşlarının gelişimi için gerekli olan yasal çerçeveyi çok daha güçlendirdik.

STK’lar başarılı işbirliği modelleri geliştirerek kalkınmanın önemli bir paydaşı haline geldi.

Sadece ulusal değil uluslararası alanda da sivil toplum kuruluşlarının gelişimine destek verdik.

Ülkemizin önerisiyle Avrupa Birliği IPA Projelerinin 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde sivil toplum artık bir sektör olarak kabul edildi." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteği ile sosyal politikalar alanında önemli gelişmeler kaydettiklerini anlatan Bakan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alandaki çalışmalarımızı 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla yürüttük.

Dezavantajlı kesimlere ulaştık. İhtiyaç sahiplerine devletin şefkat elini uzattık. 2002 yılında sadece 1,3 milyar lira olan sosyal yardım bütçemizi 2017 yılında 36 milyar liraya yükselttik. Türkiye olarak yoksulluğun belini kırdık. Bunu biz söylemiyoruz, uluslararası camia söylüyor.

Dünya Bankası tarafından yayımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Atlası 2017 çalışmasına göre son 10 yılda Türkiye dünyada yoksulluk oranlarını en fazla azaltan ülke oldu." - "Yaşlılar, toplumun hafızası ve değeridir" Kaya, son 15 yıldır aldıkları tedbirlerle, uyguladıkları birçok farklı politika ve projelerle kız çocuklarının okullaşma oranlarında önemli başarılar kaydettiklerini vurguladı. Kaya, şöyle konuştu: "Yaşlılar, toplumun hafızası ve değeridir.

Yaşlılarımıza yönelik hizmetlerde paradigma değişmiştir. Artık aktif yaşlanma ve yaşama stratejisine geçiyoruz.

Yaşlılarımızın bakım ve rehabilitasyonunda kurumsal kapasitemizi ve hizmet kalitemizi arttırdık.

Aktif yaşlanma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla STK'lar ile işbirliğinde Aktif Yaşam için Nesiller Arası Etkileşim Modeli Projesi yürüttük.

Ayrıca, Bakanlık olarak emeklilerimizin daha iyi şartlarda, aktif bireyler olarak sosyal hayat içerisinde yer almalarını sağlamak adına STK’lar ile işbirliğinde çalışmalar yürütüyoruz. Yerel yönetimlerle işbirliği halinde Yaşlı Destek Programı'nı (YADES) yürütüyoruz." Engelli vatandaşların da hayatın her alanında hak ettikleri yeri almalarının önemli olduğuna dikkati çeken Kaya, şunları söyledi: "Engellilerin eğitimi, istihdamı ve sosyal hayata etkin biçimde katılımlarında çok büyük başarı elde ettik. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerin daima yanındayız ve onların imkanlarını geliştirmek için çok çalışıyoruz. Güçlü ailelerden oluşan güçlü bir toplum oluşturabiliriz. Bu çerçevede Bakanlık olarak koruyucu önleyici hizmetlerin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına önem veriyoruz.

Aile bütünlüğünü korunması ve güçlendirilmesi toplumun geleceği açısından son derece hayatidir.

Bakanlık olarak, bu vizyonla yakın zaman önce önemli bir programı hayata geçirdik. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile sosyal politikalarda arz odaklı yeni bir dönem başlattık.

Böylece ailelerin ve dezavantajlı kesimlerin sosyal yardım ve hizmet ihtiyaçlarını bizzat yerinde tespit ediyor, durumlarına uygun hizmetlerden yararlanmalarını sağlıyoruz." "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne hazırlanırken güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz." diyen Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kadınların eğitimden istihdama, siyasetten karar alma mekanizmalarına hayatın her alanında daha aktif şekilde rol almaları için çalışıyoruz.

Bu konuda da sivil toplum kuruluşlarının desteği ve işbirliği son derece önemlidir.

Ülke olarak uluslararası alanda da kadının statüsünün güçlendirilmesine yönelik etkin çalışmalar yaptık. Bu kapsamda, 2015 yılında G20 dönem başkanlığımız sırasında, Kadın20 (W20) platformunun kurulmasına Türkiye olarak biz öncülük ettik.

Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ülkemiz öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Konseyi'nin kurulmasını sağladık." Kaya, Bakanlığın, UNICEF, Türk Kızılayı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan Yabancı Çocuklara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı'na değinerek, "Bu programın ilk bir yılını tamamlamadan ülkemizde misafir ettiğimiz 230 bin yabancı uyruklu çocuğa ulaştık.

Yine, Bakanlığımız, BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve Türk Kızılayı arasında oluşturulan Sosyal Yardım Uyum Programı kapsamında 2017 yılı Haziran ayından itibaren 1 milyonun üzerinde kişiye ulaştık.

Ayrıca, Bakanlığımız ve Türk Kızılayı işbirliğinde ülkemizde misafirimiz olan kardeşlerimizin insani ve temel hayati ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için aylık 120 lira yardım içeren Kızılay Kart dağıtıyoruz." diye konuştu.